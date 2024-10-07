Издевательства над детьми в спецучреждении на Львовщине: воспитательнице центра объявили о подозрении

Воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, вручили подозрение по факту избиения и истязания. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Воспитательнице, которая избила ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, видеофакт чего обнародовали журналисты, вручили подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и истязания). Следствие продолжается - сообщил Козицкий.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сведения о возможном совершении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения во Львовской области. Директор заведения публично унижал детей и угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу, а также заявлял, что они никому не нужны.

Расследование по делу о насилии над детьми в учебно-реабилитационном центре на Львовщине продолжается по фактам издевательства над его воспитанниками, допрошено 46 человек.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на видео жестокого обращения с детьми в учебно-реабилитационном центре во Львовской области. Чиновник отметил, что ситуация на контроле, в то же время он ожидает быстрых решений.