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Очікую дієвих кроків: Лубінець відреагував на відео зі знущанням над дітьми у спецзакладі на Львівщині

Очікую дієвих кроків: Лубінець відреагував на відео зі знущанням над дітьми у спецзакладі на Львівщині

Київ • УНН

 • 11012 перегляди

Дмитро Лубінець очікує швидких рішень щодо ситуації зі знущаннями над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі Львівської області. Омбудсмен наголосив, що ситуація на контролі, а правоохоронці проводять розслідування.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на відео жорстокого поводження з дітьми у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області. Посадовець наголосив, що ситуація на контролі, водночас він очікує швидких рішень.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей

– зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що ситуація перебуває на його контролі. Правоохоронні органи проводять розслідування.

Крім того, Лубінець зауважив, що "задля того, щоб вберегти дітей їх необхідно перемістити із зазначеного закладу".

Нагадаємо

У навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині розслідують факти знущання над вихованцями. Допитано 46 осіб, проведено обшуки, директора відсторонено, а дітей переведено до іншого закладу.

Розслідування насильства над дітьми у реабілітаційному центрі Львівщини триває, допитано 46 людей - прокуратура07.10.24, 14:00 • 11421 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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