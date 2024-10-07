Ожидаю действенных шагов: Лубинец отреагировал на видео с издевательством над детьми в спецучреждении на Львовщине

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на видео жестокого обращения с детьми в учебно-реабилитационном центре во Львовской области. Чиновник отметил, что ситуация на контроле, в то же время он ожидает быстрых решений.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Ожидаю быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что ситуация находится на его контроле. Правоохранительные органы проводят расследование.

Кроме того, Лубинец отметил, что «для того, чтобы уберечь детей их необходимо переместить из указанного заведения».

Напомним,

В учебно-реабилитационном центре на Львовщине расследуют факты издевательства над воспитанниками. Допрошено 46 человек, проведены обыски, директор отстранен, а дети переведены в другое заведение.

Расследование насилия над детьми в реабилитационном центре Львовской области продолжается, допрошены 46 человек - прокуратура