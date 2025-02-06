В житомирском детсаду воспитательница применила силу к малышам на прогулке: Образовательный омбудсмен отреагировал
Киев • УНН
Камеры зафиксировали, как воспитательница детсада №58 в Житомире толкала детей во время прогулки. Образовательный омбудсмен отреагировал на инцидент, воспитательницу уволили, начато служебное расследование.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воспитательница житомирского детского сада №58 во время прогулки толкала маленьких детей, применяя физическую силу, нарушая обязанности и педагогическую этику. Образовательный омбудсмен ожидает ответ от Департамента образования Житомирского городского совета по этому случаю и отмечает действие Закона Украины "Об образовании", передает УНН.
Детали
В социальных сетях распространяются видео, на котором воспитательница житомирского детского сада №58 применила физическую силу к детям во время прогулки.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отреагировала заявлением об имеющихся фактах неуважения, агрессии и жестокости как в учебных заведениях, так и за их пределами, что подтверждается на фото и видеокадрах, которые в частности можно увидеть в обсуждении в соцсетях.
Также на странице омбудсмена ввказано об ожидании ответа на запросы в учебное заведение и Департамента образования Житомирского городского совета. Цель: выяснить подробнее обстоятельства происшествия и меры реагирования.
Надежда Лещик напомнила о случае:
По сообщению Департамента образования Житомирского городского совета, которое появилось на официальной странице, физическую силу применила воспитательница в Житомирском дошкольном учебном заведении № 58 к детям группы раннего возраста (ясельной группы), где находятся дети до трех лет.
Известно, что воспитательницу с работы уволили и начали служебное расследование относительно деятельности руководителя детского сада, воспитателя-методиста, практического психолога, а также организации контроля со стороны администрации за работой персонала.
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Также омбудсмен пообещала, что будет держать эту ситуацию на контроле.
Такое поведение недопустимо. Любое насилие, жестокое обращение с человеком, унижение его чести и достоинства, где бы оно ни произошло и кем бы ни было совершено, - неприемлемо. Любые физические карательные методы негативно влияют на психоэмоциональное состояние ребенка как теперь, так и в дальнейшем. Мы должны сделать все необходимое, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем.
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