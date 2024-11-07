В спецшколе в Тернопольской области обнаружили насильственные действия в отношении воспитанников: начато расследование
Киев • УНН
В специальной школе на Тернопольщине выявлены факты нарушения прав детей и насильственные действия в отношении воспитанников. Начаты уголовные производства по четырем статьям УК Украины.
В специальной школе в Тернопольской области выявлены факты нарушения прав детей и насильственные действия в отношении воспитанников, начаты уголовные производства по четырем статьям УК Украины, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Детали
"Начато расследование по фактам насильственных действий в одном из специальных учебных заведений Тернопольщины", - говорится в сообщении.
Как указано, по результатам мониторингового визита представительницы Уполномоченного по правам ребенка в одну из специальных школ на Тернопольщине выявлены факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников специального учебного заведения.
По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 УК Украины (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением).
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