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Держали детей по 5 дней в изоляторе: жестокие наказания и вопиющие нарушения в приюте на Львовщине

Держали детей по 5 дней в изоляторе: жестокие наказания и вопиющие нарушения в приюте на Львовщине

Киев  •  УНН

18:16 • 5017 просмотра

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец обнаружил нарушения прав детей в приюте Львовской ОВА, где несовершеннолетних незаконно удерживают в изоляторе. Заведение также работает без медицинской лицензии и нарушает сроки пребывания детей.

В детском приюте Службы по делам детей Львовской ОВА детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу. Однако без круглосуточного надзора несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо 

- заявил Лубинец.

Также по его словам, многие дети находятся в приюте сверх установленного срока - 90 дней. Некоторые уже более 2-х лет живут в заведении.

Врачи приюта осуществляют медицинскую практику без лицензии, что является грубым нарушением. Службы по делам детей Львовской и Запорожской ОГА (откуда переместили детей со статусом ВПЛ) не демонстрируют никакой заинтересованности в координации своих действий в пользу детей 

- написал Лубинец.

Кроме того, он отметил, что реформа деинституциализации игнорируется: только 4 ребенка из 44-х, которые покинули приют в 2023 году, попали в патронатные семьи. Другие же дети направлены в институциональные учреждения, а не в семьи.

"Отчет о выявленных нарушениях уже получили соответствующие государственные органы. Кроме этого, я внес представление по Львовской и Запорожской ОГА, которые предусматривают устранение выявленных нарушений указанными органами в месячный срок. Требую немедленного вмешательства и устранения этих нарушений. Не могу позволить, чтобы правами ребенка пренебрегали!" - подчеркнул Омбудсмен.

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Добавим

По словам Лубинца, неделю состоялся мониторинговый визит в детский приют Службы по делам детей Львовской ОГА.

Его коллеги вместе с представителями общественных организаций ("ДІйМО", БО "БФ "РІДНІ", БФ "Голоси Дітей" та "СОС Дитячі Містечка") обнаружили вопиющие нарушения прав ребенка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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