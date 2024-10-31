Держали детей по 5 дней в изоляторе: жестокие наказания и вопиющие нарушения в приюте на Львовщине

В детском приюте Службы по делам детей Львовской ОВА детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу. Однако без круглосуточного надзора несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо