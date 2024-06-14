В сети распространяется сообщение о жестоком обращении с двухлетней девочкой в частном детском саду в Одесской области. Ребенку якобы угрожали нанести телесные повреждения и унижали. Руководство заведения проигнорировало инцидент после обращения родителей девочки. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, также он обратился в полицию, передает УНН.

Возмущен случаем жестокого обращения с ребенком в частном детском саду в Одесской области! В заметке, которая распространяется по сети интернет, обнаружили травлю двухлетней воспитанницы заведения в поселке Великодолинское. Девочке угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали. Еще более возмутительным является то, что руководство заведения не отреагировало на инцидент, более того - проигнорировало его после обращения родителей девочки - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что любое насилие в отношении детей требует немедленного реагирования.

"Обратился в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с целью качественного и беспристрастного расследования и взял дело на личный контроль", - сообщил Лубинец.

Также он подчеркнул, что ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.

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Контекст

Журналист Роман Варшанидзе сообщил, что в поселке Великодолинское выявлено жестокое обращение с двухлетней девочкой и травля в незарегистрированном частном детском саду, который у себя дома организовала Наталья Никитинская вместе со своим мужем.

Варшанидзе рассказал, что мать ребенка заподозрив, что в том саду происходит, что-то странное, ведь ребенок не хотел туда идти, дала дочери игрушку с диктофоном.

В аудио слышно, как воспитательница жестоко разговаривает с девочкой, использует нецензурную лексику.

"Разбила бл*дь. Коза бл*дь дранная, пошла вон в комнату, все!", - слышно в аудио.

Также слышно, как женщина угрожает ребенку: «Иди в комнату, а то я тебе сейчас дам котика, сейчас по срак* дам, а не котика».