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Жорстоке поводження з дитиною у приватному садочку на Одещині: Омбудсман звернувся до поліції

Жорстоке поводження з дитиною у приватному садочку на Одещині: Омбудсман звернувся до поліції

Київ • УНН

 • 15645 перегляди

Дворічна дівчинка зіткнулася з жорстоким поводженням, погрозами та приниженням у приватному дитячому садку в Одеській області, але керівництво ігнорувало скарги батьків. Омбудсман звернувся до поліції для проведення розслідування.

В мережі шириться допис про жорстоке поводження з дворічною дівчинкою у приватному дитячому садочку на Одещині. Дитині нібито погрожували нанести тілесні ушкодження та принижували. Керівництво закладу проігнорувало інцидент після звернення батьків дівчинки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, також він звернувся до поліції, передає УНН.

Обурений випадком жорстокого поводження з дитиною у приватному дитячому садочку на Одещині! У дописі, що шириться мережею інтернет, виявили цькування дворічної вихованки закладу в селищі Великодолинське. Дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували. Ще більш обурливим є те, що керівництво закладу не відреагувало на інцидент, ба більше — проігнорувало його після звернення батьків дівчинки

- написав Лубінець.

Він наголосив, що будь-яке насилля щодо дітей потребує негайного реагування.

"Звернувся до Головного Управління Національної поліції в Одеській області з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв справу на особистий контроль", - повідомив Лубінець.

Також він наголосив, що жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Батьки заявляють, що у Чернівцях поліцейська принижувала школярів: розпочато службове розслідування08.03.24, 10:00 • 23478 переглядiв

Контекст 

Журналіст Роман Варшанідзе повідомив, що у селищі Великодолинське виявлено жорстоке поводження з дворічною дівчинкою та цькування у незареєстрованому приватному дитячому садочку, який у себе вдома організувала Наталя Нікітінська разом зі своїм чоловіком.

Варшанідзе розповів, що мати дитини запідозривши, що в тому садочку відбувається, щось дивне, адже дитина не хотіла туди йти, дала донці іграшку з диктофоном.

В аудіо чути, як вихователька жорстоко розмовляє з дівчинкою, використовує нецензурну лексику.

"Разбила бл*дь. Коза бл*дь дранная, пошла вон в комнату, всё!", - чути в аудіо.

Також чути, як жінка погрожує дитині: "Иди в комнату, а то я тебе сейчас дам котика, сейчас по срак* дам, а не котика".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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