Батьки заявляють, що у Чернівцях поліцейська принижувала школярів: розпочато службове розслідування

У Чернівцях батьки учнів Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" звернулися до поліції через можливі неправомірні дії керівництва навчального закладу та працівниці поліції. Мати однієї з учениць стверджує, що поліцейська принижувала дітей змушуючи їх до виконання фізичних вправ.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Чернівецької області та мати школярки 5-го класу Інна Козуб.

Козуб написала в Instagram, що 5-ти класники Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" днями пережили цькування, погрози та залякування, які організувала директриса та класний керівник 5-В класу.

За словами Козуб, вони викликали на бесіду з малолітніми дітьми без відома та дозволу батьків представницю поліції яка принижувала дітей змушуючи їх до виконання фізичних вправ: присідання та стояння в планці.

Якщо дитина не могла стояти її з низу били ногою в живіт. Про залякування словесне взагалі мовчу, перейшовши всі людські норми розуміння 10 річних дітей принижували, на їх сльози відповідь не реви ти мужик, ти як тряпка - написала Козуб.

За її словами, за цим всім спостерігали дорослі в обличчі класного керівника та шкільного психолога.

Відбувалось залякування дітей:інтернатом, колонією, СІЗО, перевіркою домівок працівниками поліції на придатність їхніх татів до військової служби - додала Козуб.

Поліція Чернівецької області відреагувала на інформацію, яка почала поширюватися в мережі щодо подій в школі й повідомила, що ввечері, 6 березня, під час моніторингу соціальних мереж інтернету співробітники поліції виявили допис щодо можливих неправомірних дій поліцейської відносно учнів одного із навчальних закладів обласного центру. За інформацією, яка була поширена у дописі, одразу було розпочато ретельну перевірку.

Керівництвом ГУНП в Чернівецькій області за фактом інциденту вже призначено службове розслідування, за результатами якого буде прийнято відповідне рішення щодо поліцейської - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже 7 березня, до Чернівецького районного управління поліції надійшли звернення від батьків дітей щодо можливих неправомірних дій керівництва навчального закладу та працівниці поліції.

Наразі триває перевірка інформації, викладеної у дописі та у звернені батьків - інформує поліція.

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