Батьки заявляють, що у Чернівцях поліцейська принижувала школярів: розпочато службове розслідування
Київ • УНН
Батьки в Чернівцях звинуватили поліцейського в тому, що він принижував учнів, змушуючи їх виконувати фізичні вправи та погрожуючи під час візиту до школи.
У Чернівцях батьки учнів Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" звернулися до поліції через можливі неправомірні дії керівництва навчального закладу та працівниці поліції. Мати однієї з учениць стверджує, що поліцейська принижувала дітей змушуючи їх до виконання фізичних вправ.
Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Чернівецької області та мати школярки 5-го класу Інна Козуб.
Козуб написала в Instagram, що 5-ти класники Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" днями пережили цькування, погрози та залякування, які організувала директриса та класний керівник 5-В класу.
За словами Козуб, вони викликали на бесіду з малолітніми дітьми без відома та дозволу батьків представницю поліції яка принижувала дітей змушуючи їх до виконання фізичних вправ: присідання та стояння в планці.
Якщо дитина не могла стояти її з низу били ногою в живіт. Про залякування словесне взагалі мовчу, перейшовши всі людські норми розуміння 10 річних дітей принижували, на їх сльози відповідь не реви ти мужик, ти як тряпка
За її словами, за цим всім спостерігали дорослі в обличчі класного керівника та шкільного психолога.
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Поліція Чернівецької області відреагувала на інформацію, яка почала поширюватися в мережі щодо подій в школі й повідомила, що ввечері, 6 березня, під час моніторингу соціальних мереж інтернету співробітники поліції виявили допис щодо можливих неправомірних дій поліцейської відносно учнів одного із навчальних закладів обласного центру. За інформацією, яка була поширена у дописі, одразу було розпочато ретельну перевірку.
Керівництвом ГУНП в Чернівецькій області за фактом інциденту вже призначено службове розслідування, за результатами якого буде прийнято відповідне рішення щодо поліцейської
Зазначається, що вже 7 березня, до Чернівецького районного управління поліції надійшли звернення від батьків дітей щодо можливих неправомірних дій керівництва навчального закладу та працівниці поліції.
Наразі триває перевірка інформації, викладеної у дописі та у звернені батьків
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