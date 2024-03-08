Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование
Киев • УНН
Родители в Черновцах обвинили полицейского в том, что он унижал учеников, заставляя их выполнять физические упражнения и угрожая во время визита в школу.
В Черновцах родители учеников Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" обратились в полицию из-за возможных неправомерных действий руководства учебного заведения и работницы полиции. Мать одной из учениц утверждает, что полицейская унижала детей заставляя их к выполнению физических упражнений.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Черновицкой области и мать школьницы 5-го класса Инна Козуб.
Козуб написала в Instagram, что 5-ти классники Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" на днях пережили травлю, угрозы и запугивания, которые организовала директриса и классный руководитель 5-В класса.
По словам Козуб, они вызвали на беседу с малолетними детьми без ведома и разрешения родителей представительницу полиции которая унижала детей заставляя их к выполнению физических упражнений: приседания и стояния в планке.
Если ребенок не мог стоять его с низу били ногой в живот. Про запугивание словесное вообще молчу, перейдя все человеческие нормы понимания 10 летних детей унижали, на их слезы ответ не реви ты мужик, ты как тряпка
По ее словам, за этим всем наблюдали взрослые в лице классного руководителя и школьного психолога.
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Полиция Черновицкой области отреагировала на информацию, которая начала распространяться в сети относительно событий в школе и сообщила, что вечером, 6 марта, во время мониторинга социальных сетей интернета сотрудники полиции обнаружили сообщение о возможных неправомерных действиях полицейской в отношении учащихся одного из учебных заведений областного центра. По информации, которая была распространена в заметке, сразу была начата тщательная проверка.
Руководством ГУНП в Черновицкой области по факту инцидента уже назначено служебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение в отношении полицейской
Отмечается, что уже 7 марта, в Черновицкое районное управление полиции поступили обращения от родителей детей относительно возможных неправомерных действий руководства учебного заведения и работницы полиции.
Сейчас идет проверка информации, изложенной в заметке и в обращении родителей
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