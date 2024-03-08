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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:00  •  11414 просмотра

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Родители в Черновцах обвинили полицейского в том, что он унижал учеников, заставляя их выполнять физические упражнения и угрожая во время визита в школу.

В Черновцах родители учеников Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" обратились в полицию из-за возможных неправомерных действий руководства учебного заведения и работницы полиции. Мать одной из учениц утверждает, что полицейская унижала детей заставляя их к выполнению физических упражнений.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Черновицкой области и мать школьницы 5-го класса Инна Козуб.   

Козуб написала в Instagram, что 5-ти классники Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" на днях пережили травлю, угрозы и запугивания, которые организовала директриса и классный руководитель 5-В класса.

По словам Козуб, они вызвали на беседу с малолетними детьми без ведома и разрешения родителей представительницу полиции которая унижала детей заставляя их к выполнению физических упражнений: приседания и стояния в планке.

Если ребенок не мог стоять его с низу били ногой в живот. Про запугивание словесное вообще молчу, перейдя все человеческие нормы понимания 10 летних детей унижали, на их слезы ответ не реви ты мужик, ты как тряпка

- написала Козуб. 
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По ее словам, за этим всем наблюдали взрослые в лице классного руководителя и школьного психолога.

Происходило запугивание детей: интернатом, колонией, СИЗО, проверкой домов работниками полиции на пригодность их пап к военной службе

- добавила Козуб. 

Полиция Черновицкой области отреагировала на информацию, которая начала распространяться в сети относительно событий в школе и сообщила, что  вечером, 6 марта, во время мониторинга социальных сетей интернета сотрудники полиции обнаружили сообщение о возможных неправомерных действиях полицейской в отношении учащихся одного из учебных заведений областного центра. По информации, которая была распространена в заметке, сразу была начата тщательная проверка.

Руководством ГУНП в Черновицкой области по факту инцидента уже назначено служебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее решение в отношении полицейской

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что уже 7 марта, в Черновицкое районное управление полиции поступили обращения от родителей детей относительно возможных неправомерных действий руководства учебного заведения и работницы полиции.

Сейчас идет проверка информации, изложенной в заметке и в обращении родителей

- информирует полиция. 

Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах28 ноября 2023, 09:03 • 25618 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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