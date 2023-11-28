Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах

Полиция Киевской области сообщила о подозрении матери-воспитательнице из детского дома семейного типа. В отношении нее поступили жалобы о систематическом избиении воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

В Фастовское управление полиции Киевской области поступило сообщение о том, что в детском доме семейного типа мамой-воспитательницей систематически осуществляется избиение малолетних и несовершеннолетних воспитанников, которые находятся под ее опекой, - говорится в сообщении.

Детали

Как установили правоохранители, 59-летняя женщина совершает в отношении детей психологическое насилие и почти ко всем применяет физическую силу.

Дети рассказали, что стали свидетелями того, как мать-воспитатель наносила удары 13-летнему подопечному: сначала руками, а затем металлической ножкой стола. Парня били в область головы, однако он успел закрыться руками. Также дети отметили, что мать систематически наказывала их, применяя ремень, электрокабель и другие предметы.

На воспитании в доме семейного типа находилось 7 детей в возрасте от 9 до 15 лет. Сейчас дети находятся в больнице, где проходят медицинский осмотр.

Отмечается, что по факту пыток, под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч.1 ст.127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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