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Правительство установило единую продолжительность отпуска для работников дошкольного образования

Правительство установило единую продолжительность отпуска для работников дошкольного образования

Киев  •  УНН

 • 4011 просмотра

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Кабмин утвердил постановление о 56 днях ежегодного оплачиваемого отпуска для всех педагогических работников учреждений дошкольного образования. Изменения касаются директоров, воспитателей-методистов и других педагогических работников.

Для всех педагогических работников правительством Украины утверждена одинаковая продолжительность оплачиваемого отпуска 

Передает УНН со ссылкой на страницу министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Детали

Все педагогические работники заведений дошкольного образования теперь будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска - 56 дней. 

- сообщил министр образования и науки Украины.

Украинское правительство приняло соответствующее постановление. Будут внесены изменения в соответствующий Порядок, с унификацией сроков ежегодного отпуска для всех работников дошкольного образования. 

Норма является справедливой для всех работников ЗДО и способствует улучшению их условий труда.

- отметил Лисовой.

В то же время в заметке объясняется, кого из педагогических работников коснутся изменения:

Директора;

Заведующие;

Воспитателей-методистов;

Инструкторы по физкультуре;

Практические психологи;

Социальные педагоги.

Также объявлено об изменениях в Перечне педагогических должностей.

В перечень добавлены заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя и ассистент мастера производственного обучения.

Напомним,

185 депутатов поддержали вызов министра образования Оксена Лисового в Верховную Раду. Министр должен доложить о проблемных вопросах с зарплатами педагогов и технических работников.

"Учительская тысяча" не повлияет на доплату к минимальной зарплате - МОН06.02.25, 11:05 • 26478 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Обществополитика
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