Правительство установило единую продолжительность отпуска для работников дошкольного образования

Кабмин утвердил постановление о 56 днях ежегодного оплачиваемого отпуска для всех педагогических работников учреждений дошкольного образования. Изменения касаются директоров, воспитателей-методистов и других педагогических работников.

Для всех педагогических работников правительством Украины утверждена одинаковая продолжительность оплачиваемого отпуска Передает УНН со ссылкой на страницу министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Детали Все педагогические работники заведений дошкольного образования теперь будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска - 56 дней. - сообщил министр образования и науки Украины. Украинское правительство приняло соответствующее постановление. Будут внесены изменения в соответствующий Порядок, с унификацией сроков ежегодного отпуска для всех работников дошкольного образования. Норма является справедливой для всех работников ЗДО и способствует улучшению их условий труда. - отметил Лисовой. В то же время в заметке объясняется, кого из педагогических работников коснутся изменения: Директора; Заведующие; Воспитателей-методистов; Инструкторы по физкультуре; Практические психологи; Социальные педагоги. Также объявлено об изменениях в Перечне педагогических должностей. В перечень добавлены заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя и ассистент мастера производственного обучения. Напомним, 185 депутатов поддержали вызов министра образования Оксена Лисового в Верховную Раду. Министр должен доложить о проблемных вопросах с зарплатами педагогов и технических работников. "Учительская тысяча" не повлияет на доплату к минимальной зарплате - МОН