Правительство установило единую продолжительность отпуска для работников дошкольного образования
Киев • УНН
Кабмин утвердил постановление о 56 днях ежегодного оплачиваемого отпуска для всех педагогических работников учреждений дошкольного образования. Изменения касаются директоров, воспитателей-методистов и других педагогических работников.
Для всех педагогических работников правительством Украины утверждена одинаковая продолжительность оплачиваемого отпуска
Передает УНН со ссылкой на страницу министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Детали
Все педагогические работники заведений дошкольного образования теперь будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска - 56 дней.
Украинское правительство приняло соответствующее постановление. Будут внесены изменения в соответствующий Порядок, с унификацией сроков ежегодного отпуска для всех работников дошкольного образования.
Норма является справедливой для всех работников ЗДО и способствует улучшению их условий труда.
В то же время в заметке объясняется, кого из педагогических работников коснутся изменения:
Директора;
Заведующие;
Воспитателей-методистов;
Инструкторы по физкультуре;
Практические психологи;
Социальные педагоги.
Также объявлено об изменениях в Перечне педагогических должностей.
В перечень добавлены заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя и ассистент мастера производственного обучения.
Напомним,
185 депутатов поддержали вызов министра образования Оксена Лисового в Верховную Раду. Министр должен доложить о проблемных вопросах с зарплатами педагогов и технических работников.
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