Діти без обмежень: як у Броварах адаптують школи та садочки для особливих учнів

У Броварській міській територіальній громаді активно працюють над створенням комфортних умов для дітей з особливими освітніми потребами. Відкрито інклюзивні групи та класи, гуртки, працює Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). Завдяки зусиллям місцевої влади, освітні заклади громади адаптовані для навчання дітей з різними потребами, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти, пише УНН.

Робота ІРЦ та супровід дітей

Інклюзивно-ресурсний центр – це установа, яка проводить комплексну оцінку розвитку дитину відповідно віку. Від нуля до того часу, поки дитина навчається. Комплексна оцінка розвитку дитини включає обстеження емоційно-вольової, когнітивної, мовленнєвої та фізичної сфери. Цих п'ять напрямків, а також навчальної і освітньої діяльності. Оцінку проводять психолог, логопед, дефектолог, реабілітолог, які є на даний час в штаті - пояснює УНН директорка ІРЦ Олена Кізюн. За її словами, тільки у 2024 році було обстежено 764 дитини, серед яких були також внутрішньо переміщені особи.

Крім комплексної оцінки розвитку дитини, Інклюзивно-ресурсний центр допомагає дітям в освітньому процесі тим, що постійно їх супроводжує.

Що таке супровід постійно? Це для кожної дитини, яка має особливі освітні потреби, в закладі освіти організовано інклюзивне навчання. Відповідно до цього інклюзивного навчання ведеться індивідуальна програма розвитку. Фахівець ІРЦ обов'язково присутній на складанні індивідуальної програми розвитку, а також проводить протягом року моніторинг того, як дитина розвивається, як дитина освоює навчальні предмети і як їй допомогти. Тому на кожному засіданні команди супроводу закладів освіти присутній фахівець ІРЦ - розповіла Кізюн.

Інклюзивно-ресурсний центр та його філія надають також послуги корекційно-розвиткових занять дітям, які відвідують заклади освіти, а також дітям, які навчаються під патронатом, або здобувають освіту індивідуально.

Загалом на обслуговуванні Інклюзивно-ресурсного центру перебуває 22 685 дітей віком від 0 до 18 років, серед яких 2 784 мають особливі освітні потреби.

Фахівці ІРЦ та його філії беруть активну участь у засіданнях команд супроводу дітей, які навчаються в інклюзивних класах. Під час цих зустрічей визначаються потреби дітей, рівень підтримки та корекційні заходи.

Інклюзивне навчання в закладах освіти

Наразі у 12 комунальних закладах загальної середньої освіти Броварської громади працюють інклюзивні класи, а в 19 дошкільних закладах – 65 інклюзивних груп, де навчається 201 дитина. У 2024 році в школах громади було проведено 11 310 корекційно-розвиткових занять.

Одним з них є Броварський ліцей №3, де наразі навчається 37 дітей з особливими освітніми потребами у 22 класах. Директорка ліцею Лілія Гладишевська розповідає, що сутність інклюзії полягає в тому, що діти в рівних умовах беруть участь в освітньому процесі. Для цього, за її словами, заклад освіти, яким вона керує, має все необхідне.

Створені 6 кабінетів у нас, включаючи ресурсну кімнату, де проходять повноцінні, якісні заняття корекційної складової. У нас є обладнання, де проводимо повноцінні заняття з гімнастики, з акробатики - зазначила директорка ліцею у коментарі УНН.

Завдяки фінансуванню з громадського бюджету в закладі реалізований проєкт "Інклюзивний простір. Відкритий клас". Це павільйон на свіжому повітрі, в якому проводять уроки, заняття, гуртки. Зона відпочинку тут має тренажери, гойдалки, а також обладнання для лікувальної фізкультури.

Лілія Гладишевська додала, що наразі планується проведення семінару для вчителів, який дозволить їм орієнтуватися у поведінкових проявах дитини, яку можна надати допомогу, як можна визначити якусь особливість і просто працювати на загал. "Як показує дослідження, сучасна дитина концентрує, тримає увагу всього 8 секунд. Далі треба вибудовувати так заняття, щоб воно тримало увагу дитини і їй було цікаво, і був результат", - пояснила директорка ліцею.

Вона додала, що для дітей з особливими освітніми потребами у ліцеї працюють групи супроводу, куди входять батьки, вчителі, асистент вчителя, корекційні педагоги, де відзначається, скажімо, той чи інший прогрес дитини, рівень навчальних здобутків, особливостей. "І тільки проговорюючи абсолютно розвиток дитини за даний період, можна говорити, відштовхуючись від визначення вже рівня підтримки, про певну перспективу розвитку дитини і досягнення в освітньому процесі", - пояснила Лілія Гладишевська.

В ліцеї також працює лего-студія для дітей з особливими освітніми потребами, є майстер-класи.

У нас є тижні олімпійські. І коли бачиш дитинку, яка бігає в навушниках, в естафетах, ми розуміємо, що це дітки з аутичним розладом, але вони абсолютно відчувають себе комфортно. Безумовно, забезпечення такого комфорту і такої толерантності в мікросоціумі забезпечується завдяки нашим вчителям, наставникам, батькам. У нас повна толерантність щодо всіх учасників освітнього процесу - пояснила Лілія Гладишевська.

Для комфортного пересування дітей з порушеннями опорно-рухового апарату у громаді організовано спеціальний транспорт. Заклади освіти також архітектурно доступні, зокрема, у 11 ліцеях і 4 садочках Броварської громади встановлені пандуси, у двох ліцеях – сходолази, а в ліцеї №6 – зовнішній ліфт для маломобільних груп. В укриттях деяких навчальних закладів облаштовані інклюзивні осередки для занять з дітьми.

Досвід дошкільних закладів

Місцева влада приділяє увагу також інклюзії у дошкільних навчальних закладах. Наприклад, у дитячому садочку "Капітошка" працює 7 інклюзивних груп, де навчається 26 дітей.

В кожній групі є асистент-вихователя. Також у нас є група, де був асистент дитини, ним був тато. На даний час ця дитинка не відвідує заклад, тому що вони перейшли до спеціалізованого закладу, наскільки я знаю, але свої документи не забрали, оскільки розглядають можливість повернутись до нас у майбутньому - розповідала УНН директорка садочка Наталія Шерембей.



За її словами, у "Капітошці" також облаштуванні інклюзивні майданчик та ресурсна кімната завдяки грантовому фінансуванню від європейських партнерів Броварської громади.

З дітками займаються вузькі спеціалісти додатково. Це вчитель-логопед та практичний психолог. Також вони працюють за індивідуальною програмою розвитку, тобто адаптують ту програму, яка затверджена у нас - це українське дошкілля, під ті потреби, які виявляються у конкретної дитинки. Вихователі в інклюзивних групах також беруть участь у розробці цієї програми. Це вузькі спеціалісти, батьки, асистент-вихователя - розповіла директорка садочка.

Як і в школах та ліцеях, в садочку також працює команда супроводу, яка визначає сильні сторони дитини, а також, які саме потреби дитини з особливими освітніми потребами потрібно задовольняти, щоб її розвиток був максимальним. Батьки перебувають у постійній комунікації із педагогами. "Стараємося, щоб освітній процес був інклюзивним, тобто, щоб дитина отримувала всі ті умови, які їй потрібні для повноцінного розвитку", - зазначила Наталія Шерембей.

Додамо

Броварська громада також активно адаптує освітнє середовище для дітей із сенсорними порушеннями, забезпечуючи доступ до спеціальних підручників, технологій та інклюзивних програм.