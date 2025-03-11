Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

В Броварской городской территориальной громаде активно работают над созданием комфортных условий для детей с особыми образовательными потребностями. Открыты инклюзивные группы и классы, кружки, работает Инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ). Благодаря усилиям местной власти, образовательные учреждения громады адаптированы для обучения детей с различными потребностями, что обеспечивает равный доступ к качественному образованию, пишет УНН.

Работа ИРЦ и сопровождение детей

Инклюзивно-ресурсный центр – это учреждение, которое проводит комплексную оценку развития ребенка в соответствии с возрастом. С нуля до того времени, пока ребенок учится. Комплексная оценка развития ребенка включает обследование эмоционально-волевой, когнитивной, речевой и физической сферы. Эти пять направлений, а также учебной и образовательной деятельности. Оценку проводят психолог, логопед, дефектолог, реабилитолог, которые в настоящее время находятся в штате - объясняет УНН директор ИРЦ Елена Кизюн. По ее словам, только в 2024 году было обследовано 764 ребенка, среди которых были также внутренне перемещенные лица.

Кроме комплексной оценки развития ребенка, Инклюзивно-ресурсный центр помогает детям в образовательном процессе тем, что постоянно их сопровождает.

Что такое сопровождение постоянно? Это для каждого ребенка, который имеет особые образовательные потребности, в образовательном учреждении организовано инклюзивное обучение. В соответствии с этим инклюзивным обучением ведется индивидуальная программа развития. Специалист ИРЦ обязательно присутствует на составлении индивидуальной программы развития, а также проводит в течение года мониторинг того, как ребенок развивается, как ребенок осваивает учебные предметы и как ему помочь. Поэтому на каждом заседании команды сопровождения образовательных учреждений присутствует специалист ИРЦ - рассказала Кизюн.

Инклюзивно-ресурсный центр и его филиал также предоставляют услуги коррекционно-развивающих занятий детям, которые посещают образовательные учреждения, а также детям, которые обучаются под патронажем или получают образование индивидуально.

Всего на обслуживании Инклюзивно-ресурсного центра находится 22 685 детей в возрасте от 0 до 18 лет, среди которых 2 784 имеют особые образовательные потребности.

Специалисты ИРЦ и его филиала активно участвуют в заседаниях команд сопровождения детей, которые обучаются в инклюзивных классах. Во время этих встреч определяются потребности детей, уровень поддержки и коррекционные мероприятия.

Инклюзивное обучение в образовательных учреждениях

В настоящее время в 12 коммунальных учреждениях общего среднего образования Броварской громады работают инклюзивные классы, а в 19 дошкольных учреждениях – 65 инклюзивных групп, где обучается 201 ребенок. В 2024 году в школах громады было проведено 11 310 коррекционно-развивающих занятий.

Одним из них является Броварский лицей №3, где в настоящее время обучается 37 детей с особыми образовательными потребностями в 22 классах. Директор лицея Лилия Гладишевская рассказывает, что суть инклюзии заключается в том, что дети в равных условиях участвуют в образовательном процессе. Для этого, по ее словам, образовательное учреждение, которым она управляет, имеет все необходимое.

Созданы 6 кабинетов у нас, включая ресурсную комнату, где проходят полноценные, качественные занятия коррекционной составляющей. У нас есть оборудование, где проводим полноценные занятия по гимнастике, по акробатике - отметила директор лицея в комментарии УНН.

Благодаря финансированию из общественного бюджета в учреждении реализован проект "Инклюзивное пространство. Открытый класс". Это павильон на свежем воздухе, в котором проводятся уроки, занятия, кружки. Зона отдыха здесь имеет тренажеры, качели, а также оборудование для лечебной физкультуры.

Лилия Гладишевская добавила, что в настоящее время планируется проведение семинара для учителей, который позволит им ориентироваться в поведенческих проявлениях ребенка, которому можно оказать помощь, как можно определить какую-то особенность и просто работать на общее благо. "Как показывает исследование, современный ребенок концентрирует, удерживает внимание всего 8 секунд. Дальше нужно выстраивать занятия так, чтобы оно удерживало внимание ребенка и ему было интересно, и был результат", - объяснила директор лицея.

Она добавила, что для детей с особыми образовательными потребностями в лицее работают группы сопровождения, в которые входят родители, учителя, ассистент учителя, коррекционные педагоги, где отмечается, скажем, тот или иной прогресс ребенка, уровень учебных достижений, особенностей. "И только обсуждая абсолютно развитие ребенка за данный период, можно говорить, отталкиваясь от определения уже уровня поддержки, о определенной перспективе развития ребенка и достижениях в образовательном процессе", - объяснила Лилия Гладишевская.

В лицее также работает лего-студия для детей с особыми образовательными потребностями, есть мастер-классы.

У нас есть олимпийские недели. И когда видишь ребенка, который бегает в наушниках, в эстафетах, мы понимаем, что это детки с аутическим расстройством, но они абсолютно чувствуют себя комфортно. Безусловно, обеспечение такого комфорта и такой толерантности в микросоциуме обеспечивается благодаря нашим учителям, наставникам, родителям. У нас полная толерантность ко всем участникам образовательного процесса - пояснила Лилия Гладишевская.

Для комфортного передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в громаде организован специальный транспорт. Учебные заведения также архитектурно доступны, в частности, в 11 лицейах и 4 детских садах Броварской громады установлены пандусы, в двух лицейах – подъемники, а в лицее №6 – внешний лифт для маломобильных групп. В укрытиях некоторых учебных заведений оборудованы инклюзивные ячейки для занятий с детьми.

Опыт дошкольных учреждений

Местная власть уделяет внимание также инклюзии в дошкольных учебных заведениях. Например, в детском саду "Капитошка" работают 7 инклюзивных групп, где обучается 26 детей.

В каждой группе есть ассистент-воспитателя. Также у нас есть группа, где был ассистент ребенка, им был папа. На данный момент этот ребенок не посещает учреждение, потому что они перешли в специализированное учреждение, насколько я знаю, но свои документы не забрали, поскольку рассматривают возможность вернуться к нам в будущем - рассказывала УНН директор детского сада Наталия Шерембей.



По ее словам, в "Капитошке" также оборудованы инклюзивная площадка и ресурсная комната благодаря грантовому финансированию от европейских партнеров Броварской громады.

С детьми занимаются узкие специалисты дополнительно. Это учитель-логопед и практический психолог. Также они работают по индивидуальной программе развития, то есть адаптируют ту программу, которая утверждена у нас - это украинское дошкольное образование, под те потребности, которые выявляются у конкретного ребенка. Воспитатели в инклюзивных группах также участвуют в разработке этой программы. Это узкие специалисты, родители, ассистент-воспитателя - рассказала директор детского сада.

Как и в школах и лицейах, в детском саду также работает команда сопровождения, которая определяет сильные стороны ребенка, а также, какие именно потребности ребенка с особыми образовательными потребностями нужно удовлетворять, чтобы его развитие было максимальным. Родители находятся в постоянной коммуникации с педагогами. "Стараемся, чтобы образовательный процесс был инклюзивным, то есть, чтобы ребенок получал все те условия, которые ему нужны для полноценного развития", - отметила Наталия Шерембей.

Добавим

Броварская громада также активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.