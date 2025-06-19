Иран угрожает США ударами "везде, где найдет цели" в случае военного вмешательства

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что в случае присоединения Соединенных Штатов Америки к израильским атакам Тегеран нанесет удары "везде, где найдет цели". Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Если американцы решат вмешаться военным путем, у нас не будет иного выбора, как нанести ответный удар, где бы мы ни нашли цели, которые необходимо атаковать. Это ясно и просто. Потому что мы действуем в порядке самообороны - сказал заместитель главы МИД Ирана.

Тахт-Раванчи также подчеркнул, что неожиданное нападение Израиля на Иран в прошлую пятницу — накануне нового раунда ядерных переговоров с США — стало "предательством" доверия Ирана. После того, как иранские города подверглись израильским бомбардировкам, Тегеран, по его словам, больше не намерен вести переговоры ни с одной стороной.

"Хотя мы всегда поддерживали дипломатию, мы не можем вести переговоры под угрозой. Мы не можем вести переговоры, когда наш народ ежедневно подвергается бомбардировкам. Мы ничего не просим, мы просто защищаем себя", - добавил он.

Напомним

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призыв Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции и пригрозил США непоправимым ущербом в случае военного вмешательства.

Президент США Дональд Трамп одобрил планы атаки на Иран, но откладывает ее реализацию, наблюдая за реакцией Тегерана по ядерной программе. Речь идет о заводе по обогащению урана в Фордо.

Глава Белого дома не дал четкого ответа относительно потенциального участия США в ударах Израиля по целям в Иране. Он заявил, что Иран имеет много проблем и хочет вести переговоры.

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