Макрон инициирует разработку плана по прекращению конфликта между Израилем и Ираном
Киев • УНН
Макрон поручил партнерам по ЕС остановить конфликт Израиля и Ирана. Он обеспокоен эскалацией и жертвами среди гражданских лиц, призывая прекратить операции и возобновить ядерные переговоры.
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро совместно с европейскими партнерами разработать инициативу, направленную на прекращение боевых действий между Израилем и Ираном. Об этом информирует CNN, передает УНН.
Детали
Как отметили в Елисейском дворце, в среду, 18 июня, президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет национальной безопасности и обороны страны для обсуждения ситуации в Иране.
В заявлении подчеркивается обеспокоенность Макрона по поводу эскалации конфликта между Израилем и Ираном, в частности из-за "израильских ударов, которые все чаще нацелены на цели, не имеющие отношения к иранской ядерной и баллистической программе, а также растущего числа гражданских жертв в Иране и Израиле".
Необходимо срочно положить конец этим военным операциям, которые несут серьезную угрозу региональной безопасности
Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 14 июня, имел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Макрон призвал Иран освободить французских заложников и вернуться к переговорам по ядерной программе. Он подчеркнул важность избежания эскалации в регионе.
Макрон отверг идею о посредничестве путина между Израилем и Ираном16.06.25, 06:07 • 3926 просмотров