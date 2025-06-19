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Макрон инициирует разработку плана по прекращению конфликта между Израилем и Ираном

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Макрон поручил партнерам по ЕС остановить конфликт Израиля и Ирана. Он обеспокоен эскалацией и жертвами среди гражданских лиц, призывая прекратить операции и возобновить ядерные переговоры.

Макрон инициирует разработку плана по прекращению конфликта между Израилем и Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро совместно с европейскими партнерами разработать инициативу, направленную на прекращение боевых действий между Израилем и Ираном. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Как отметили в Елисейском дворце, в среду, 18 июня, президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет национальной безопасности и обороны страны для обсуждения ситуации в Иране.

В заявлении подчеркивается обеспокоенность Макрона по поводу эскалации конфликта между Израилем и Ираном, в частности из-за "израильских ударов, которые все чаще нацелены на цели, не имеющие отношения к иранской ядерной и баллистической программе, а также растущего числа гражданских жертв в Иране и Израиле".

Необходимо срочно положить конец этим военным операциям, которые несут серьезную угрозу региональной безопасности

- говорится в заявлении, в котором также содержится призыв возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 14 июня, имел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Макрон призвал Иран освободить французских заложников и вернуться к переговорам по ядерной программе. Он подчеркнул важность избежания эскалации в регионе.

Макрон отверг идею о посредничестве путина между Израилем и Ираном16.06.25, 06:07 • 3926 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Елисейский дворец
Масуд Пезешкиан
Израиль
Эммануэль Макрон
Франция
Иран
Tesla
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