Макрон ініціює розробку плану для припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном
Київ • УНН
Макрон доручив партнерам по ЄС зупинити конфлікт Ізраїлю та Ірану. Він стурбований ескалацією та цивільними жертвами, закликаючи припинити операції й відновити ядерні переговори.
Президент Франції Еммануель Макрон доручив міністру закордонних справ Жану-Ноелю Барро спільно з європейськими партнерами розробити ініціативу, спрямовану на припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном. Про це інформує CNN, передає УНН.
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Як зазначили у Єлисейському палаці, у середу, 18 червня президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду національної безпеки та оборони країни для обговорення ситуації в Ірані.
У заяві підкреслюється занепокоєння Макрона з приводу ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зокрема через "ізраїльські удари, які все частіше націлені на цілі, що не мають відношення до іранської ядерної та балістичної програми, а також зростаючу кількість цивільних жертв в Ірані та Ізраїлі".
Необхідно терміново покласти край цим військовим операціям, які несуть серйозну загрозу регіональній безпеці
Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 14 червня, мав розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Макрон закликав Іран звільнити французьких заручників та повернутися до переговорів щодо ядерної програми. Він наголосив на важливості уникнення ескалації в регіоні.
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