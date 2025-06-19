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Макрон ініціює розробку плану для припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Макрон доручив партнерам по ЄС зупинити конфлікт Ізраїлю та Ірану. Він стурбований ескалацією та цивільними жертвами, закликаючи припинити операції й відновити ядерні переговори.

Макрон ініціює розробку плану для припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Президент Франції Еммануель Макрон доручив міністру закордонних справ Жану-Ноелю Барро спільно з європейськими партнерами розробити ініціативу, спрямовану на припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у Єлисейському палаці, у середу, 18 червня президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду національної безпеки та оборони країни для обговорення ситуації в Ірані.

У заяві підкреслюється занепокоєння Макрона з приводу ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зокрема через "ізраїльські удари, які все частіше націлені на цілі, що не мають відношення до іранської ядерної та балістичної програми, а також зростаючу кількість цивільних жертв в Ірані та Ізраїлі".

Необхідно терміново покласти край цим військовим операціям, які несуть серйозну загрозу регіональній безпеці

- йдеться у заяві, в якій також міститься заклик відновити переговори щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 14 червня, мав розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Макрон закликав Іран звільнити французьких заручників та повернутися до переговорів щодо ядерної програми. Він наголосив на важливості уникнення ескалації в регіоні.

Макрон відкинув ідею про посередництво путіна між Ізраїлем та Іраном16.06.25, 06:07 • 3926 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Єлисейський палац
Масуд Пезешкіян
Israel
Емманюель Макрон
Франція
Іран
Tesla
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