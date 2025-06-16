Макрон відкинув ідею про посередництво путіна між Ізраїлем та Іраном
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що РФ не має авторитету для посередництва між Ізраїлем та Іраном, зважаючи на її порушення Статуту ООН та участь у конфліктах.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію здатною виступати посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і Іраном. Про це пише видання The Times of Israel, передає УНН.
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Як пише видання, Еммануель Макрон під час візиту до Гренландії зазначив, що Росії "бракує авторитету" для таких посередницьких зусиль.
Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена до високотехнологічного конфлікту і вже кілька років не дотримується Статуту ООН, може бути посередником
Таку заяву Макрон зробив на тлі пропозицій Дональда Трампа залучити у цій ролі президента Росії Володимира Путіна.
Нагадаємо
У суботу, 14 червня російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. путін у розмові з Трампом засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану. Крім того, путін повідомив про готовність рф здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном.