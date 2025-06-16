Макрон відкинув ідею про посередництво путіна між Ізраїлем та Іраном

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
15 червня, 05:00 • 27201 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 81625 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 81891 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 77063 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 73161 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 63742 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 53584 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 118207 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 69645 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58962 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
68%
748мм
Популярнi новини
Розвідка Британії: КНДР втратила у Курській області понад 6000 військових 15 червня, 18:27 • 7790 перегляди
У Саудівській Аравії стратили відомого журналіста-розслідувача корупції королівської сім'ї за "державну зраду"15 червня, 18:55 • 13108 перегляди
У Києві вибухи: столицю атакують ударні дрони, працює ППО15 червня, 21:19 • 12531 перегляди
Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак - Прем'єр-міністр Ізраїлю15 червня, 22:20 • 11067 перегляди
РФ готує псевдовибори на ТОТ України з електронним голосуванням - ЦНС00:24 • 11284 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 51296 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 123117 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 183212 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 189920 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 205623 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 21388 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 19632 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 118209 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 59534 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 108624 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

Макрон відкинув ідею про посередництво путіна між Ізраїлем та Іраном

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що РФ не має авторитету для посередництва між Ізраїлем та Іраном, зважаючи на її порушення Статуту ООН та участь у конфліктах.

Макрон відкинув ідею про посередництво путіна між Ізраїлем та Іраном

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію здатною виступати посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і Іраном. Про це пише видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Еммануель Макрон під час візиту до Гренландії зазначив, що Росії "бракує авторитету" для таких посередницьких зусиль.

Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена до високотехнологічного конфлікту і вже кілька років не дотримується Статуту ООН, може бути посередником

- пояснив Президент Франції. 

Таку заяву Макрон зробив на тлі пропозицій Дональда Трампа залучити у цій ролі президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо

У суботу, 14 червня російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. путін у розмові з Трампом засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану. Крім того, путін повідомив про готовність рф здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9