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Макрон отверг идею о посредничестве путина между Израилем и Ираном

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ не имеет авторитета для посредничества между Израилем и Ираном, учитывая ее нарушение Устава ООН и участие в конфликтах.

Макрон отверг идею о посредничестве путина между Израилем и Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию способной выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет издание The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Эммануэль Макрон во время визита в Гренландию отметил, что России "не хватает авторитета" для таких посреднических усилий.

Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в высокотехнологичный конфликт и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, может быть посредником

- пояснил Президент Франции. 

Такое заявление Макрон сделал на фоне предложений Дональда Трампа привлечь в этой роли президента России Владимира Путина.

Напомним

В субботу, 14 июня российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. Кроме того, путин сообщил о готовности рф осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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