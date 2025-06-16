Макрон отверг идею о посредничестве путина между Израилем и Ираном
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ не имеет авторитета для посредничества между Израилем и Ираном, учитывая ее нарушение Устава ООН и участие в конфликтах.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию способной выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет издание The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Эммануэль Макрон во время визита в Гренландию отметил, что России "не хватает авторитета" для таких посреднических усилий.
Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в высокотехнологичный конфликт и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, может быть посредником
Такое заявление Макрон сделал на фоне предложений Дональда Трампа привлечь в этой роли президента России Владимира Путина.
Напомним
В субботу, 14 июня российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. Кроме того, путин сообщил о готовности рф осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.