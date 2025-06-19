Іран погрожує США ударами "всюди, де знайде цілі" у разі військового втручання

Заступник глави Міністерства закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив, що у разі приєднання Сполучених Штатів Америки до ізраїльських атак Тегеран завдасть ударів "всюди, де знайде цілі". Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

Якщо американці вирішать втрутитися військовим шляхом, у нас не буде іншого вибору, як завдати удару у відповідь, де б ми не знайшли цілі, які необхідно атакувати. Це ясно і просто. Тому що ми діємо в порядку самооборони - сказав заступник голови МЗС Ірану.

Тахт-Раванчі також наголосив, що несподіваний напад Ізраїлю на Іран минулої п’ятниці — напередодні нового раунду ядерних переговорів зі США став "зрадою" довіри Ірану. Після того, як іранські міста зазнали ізраїльських бомбардувань, Тегеран, за його словами, більше не має наміру вести переговори з жодною стороною.

"Хоча ми завжди підтримували дипломатію, ми не можемо вести переговори під загрозою Ми не можемо вести переговори, коли наш народ щодня піддається бомбардуванням. Ми нічого не просимо, ми просто захищаємо себе", - додав він.

Нагадаємо

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув заклик Дональда Трампа до беззастережної капітуляції та пригрозив США непоправною шкодою у разі військового втручання.

Президент США Дональд Трамп схвалив плани атаки на Іран, але відкладає її реалізацію, спостерігаючи за реакцією Тегерана щодо ядерної програми. Йдеться про завод зі збагачення урану у Фордо.

Глава Білого дому не дав чіткої відповіді щодо потенційної участі США в ударах Ізраїлю по цілях в Ірані. Він заявив, що Іран має багато проблем і хоче вести переговори.

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