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ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Киев  •  УНН

 • 42886 просмотра

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ГБР ведет расследование против бывшей и.о. главы ГНС Татьяны Кириенко за невыполнение судебного решения. Ей грозит до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

Государственное бюро расследований подтвердило УНН, что расследует уголовное производство против бывшей исполняющей обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Татьяны Кириенко.

"Информируем, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований, следователями ТУ ГБР в г. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 62024100110000177 от 29.08.2024 по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 382 Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе ГБР на запрос УНН.

В то же время, в ведомстве отказались предоставить более развернутый ответ на запрос о результатах расследования, ведь такая информация "на этом этапе может повредить досудебному расследованию".

Напомним

Ранее УНН из собственных источников стало известно, что уголовное производство против Татьяны Кириенко было открыто 29 августа 2024 года по ч.3 ст.382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностным лицом, чем был причинен существенный вред охраняемым законом правам и свободам граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц). 

Ответственность, предусмотренная за такое нарушение - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Речь идет о том, что Татьяна Кириенко, находясь в должности и.о. председателя ГНС Украины вопреки решению суда не восстановила в должности и.о. начальника ГУ ГНС в Хмельницкой области, который был уволен в начале 2024 года.

Стоит отметить, что после смены руководства Государственной налоговой службы Украины в конце 2024 года, Татьяна Кириенко была уволена из органов налоговой службы. По данным СМИ, она была полностью подконтрольной председателю комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

Добавим

ГБР также расследует еще одно уголовное производство против бывшего и.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура за служебное преступление. Это дело было открыто Государственным бюро расследований 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива.

 Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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