В деле о пытках в Божковской колонии появились новые подозреваемые

В Божковской исправительной колонии в Полтавской области происходили жуткие вещи: пытки, шантаж и убийство.

По состоянию на сегодня в этом деле увеличилось количество подозреваемых. Всем им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает УНН.

Детали

В деле о масштабной системе пыток заключенных в Божковской колонии уже 5 подозреваемых. Правоохранители узнали о фактах благодаря тесному сотрудничеству с общественными организациями; кроме того, для выявления нарушений большую работу провели оперативные следователи.

Сейчас речь идет об обвинении по ряду статей Уголовного кодекса. Вот что рассказала советник ГБР Татьяна Сапьян:

Речь идет о жутких вещах, первые подозрения были объявлены еще в прошлом году, в конце весны 2024 года. Сегодня мы говорим, что уже 5 подозреваемых. Они все задержаны и находятся в следственных изоляторах. - отметила Сапьян.

По словам пресс-секретаря ГБР, спектр подозрений расширился.

После того, как дело передадут в суд, фигуранты будут обвиняться в том, что создали преступную группу, пытали и были причастны к убийствам заключенных, и к тому, что злоупотребляли служебным положением. В общем количестве, если суммировать статьи уголовного кодекса, - это наказание где-то до 10 лет лишения свободы. отметила представительница Государственного бюро расследований.

Контекст

Установлено, что для новоприбывших в Божковскую исправительную колонию №16 в Полтавской области устанавливались нечеловеческие условия существования.

Это было просто надругательство - угрожали перед поселением, заставляли подбирать пол, снимали это на видео. Если новоприбывший заключенный отказывался, тогда над заключенным начинали издеваться, это снимали на видео. ГБР обнаружило огромный архив с такими жуткими видео, которыми потом шантажировали заключенных и вымогали деньги у их родных и близких. - сообщила Сапьян.

Сейчас факты были установлены. Надеемся, что когда суд будет рассматривать эти страшные поступки - наказание будет строгим, отметила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований.

Напомним,

УНН передавал, что в Божковской колонии была разоблачена масштабная система пыток заключенных. Следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных.

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