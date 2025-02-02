У колонії на Полтавщині викрито систему катувань та вбивств в'язнів

Масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії було викрито навесні 2024 року. Слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

У державній установі "Божковська виправна колонія (№16)", що знаходиться в Полтавській області, діяла організована група, яка катувала та вбивала ув’язнених.

За даними слідства, до виявлених фактів причетні зокрема працівники колонії.

Задокументовано щонайменше один такий випадок. Зазначається, що постраждалими були майже всі, хто вперше потрапляв до колонії.

Слідство стверджує про масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії, яку було виявлено навесні 2024 року.

У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених.

За даними слідства, новоприбулим у Божковській колонії погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру.

У разі відмови до нього застосовувалися тортури:

били руками та ногами,

гумовими кийками,

палицями у різні частини тіла,

викручували руки тощо.

Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

П’ятьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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