Українця, який шукав матір в окупованому селі, засудили в рф до 11 років колонії суворого режиму

Забавський жив у Харкові, у вересні 2022 року він поїхав в окуповане зс рф село Таволжанка в Куп'янському районі, щоб вивезти матір.

Передає УНН із посиланням на Current Time та "Медиазона".

санкт-петербурзький міський суд засудив до 11 років колонії суворого режиму 29-річного українця Івана Забавського, визнавши його винним у справі про шпигунство (стаття 276 КК).

Про громадянина України, щодо якого російський суд розглядав справу за статтею про шпигунство, відомо наступне:

Іван Забавський жив у Харкові і працював у кафе з шаурмою. У вересні 2022 року він поїхав в окуповане російськими військами село Таволжанка в Куп'янському районі Харківської області, щоб вивезти матір, Марину Забавську.

Після того, як до села підійшли російські війська, жінка вирішила виїхати в бєлгородську область, але Забавський про це не знав, оскільки на той момент у нього не було зв'язку з рідними.

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У село він вирішив поїхати як водій із вантажем гуманітарної допомоги, оскільки інші машини в прифронтову зону не пропускали.

Забавського затримали окупанти і помістили в табір для полонених у Старому Осколі, - там його піддавали тортурам.

Про саме затримання міноборони рф повідомило Марині Забавській в травні 2023 року.

У червні 2023 року петроградський районний суд петербурга відправив українця в СІЗО у справі про шпигунство.

Суд розпочав розглядати справу Забавського за статтею про шпигунство лише влітку 2024 року. Процес відбувався в закритому режимі, подробиці звинувачення невідомі. Прокурор просив засудити українця до 13 років позбавлення волі.

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