З 1 січня цього року на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України введені нові обмеження для місцевих жителів, які не отримали російських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Ці заходи є частиною тривалої кампанії по примусовій паспортизації, яка серйозно порушує права українських громадян. Окупаційна адміністрація також анонсувала подальші обмеження для осіб без російських документів.

Зокрема, планується введення обмежень на пересування, що ускладнить рух між тимчасово окупованими територіями та терористичною країною. Громадяни, які не мають паспортів рф, не зможуть користуватися соціальними послугами, включаючи медичне обслуговування, пенсії та соціальні виплати. Крім того, без ворожого паспорта буде неможливо влаштуватися на роботу. Це створює серйозні проблеми для найвразливіших категорій населення, що спричиняє гуманітарну кризу.

Заборона на доступ до основних послуг та обмеження прав на працевлаштування можуть призвести до депортацій чи примусового виселення. Така політика має на меті зміну демографічного складу регіонів та закріплення окупації через посилення впливу на місцевих жителів. Примусова паспортизація виступає інструментом, що дозволяє легітимізувати дії окупаційної влади та послаблювати зв’язки з Україною.

Згідно з міжнародним правом, подібні заходи є порушенням прав людини.

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