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На ТОТ загарбники обмежуть базові права українців без російських паспортів

На ТОТ загарбники обмежуть базові права українців без російських паспортів

Київ • УНН

 • 30368 перегляди

Окупаційна влада з 1 січня ввела нові обмеження для жителів без російських паспортів на тимчасово окупованих територіях. Обмеження стосуються пересування, соціальних послуг та працевлаштування.

З 1 січня цього року на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України введені нові обмеження для місцевих жителів, які не отримали російських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

 Деталі

Ці заходи є частиною тривалої кампанії по примусовій паспортизації, яка серйозно порушує права українських громадян. Окупаційна адміністрація також анонсувала подальші обмеження для осіб без російських документів.

 Зокрема, планується введення обмежень на пересування, що ускладнить рух між тимчасово окупованими територіями та терористичною країною. Громадяни, які не мають паспортів рф, не зможуть користуватися соціальними послугами, включаючи медичне обслуговування, пенсії та соціальні виплати. Крім того, без ворожого паспорта буде неможливо влаштуватися на роботу. Це створює серйозні проблеми для найвразливіших категорій населення, що спричиняє гуманітарну кризу.

Заборона на доступ до основних послуг та обмеження прав на працевлаштування можуть призвести до депортацій чи примусового виселення. Така політика має на меті зміну демографічного складу регіонів та закріплення окупації через посилення впливу на місцевих жителів. Примусова паспортизація виступає інструментом, що дозволяє легітимізувати дії окупаційної влади та послаблювати зв’язки з Україною.

 Згідно з міжнародним правом, подібні заходи є порушенням прав людини.

Місцеві виїжджають, мігранти приїжджають: росія міняє етнічний склад населення на ТОТ27.01.25, 06:19 • 137228 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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