На ВОТ захватчики ограничат базовые права украинцев без российских паспортов
Киев • УНН
Оккупационные власти с 1 января ввели новые ограничения для жителей без российских паспортов на временно оккупированных территориях. Ограничения касаются передвижения, социальных услуг и трудоустройства.
С 1 января этого года на временно оккупированных территориях востока и юга Украины введены новые ограничения для местных жителей, которые не получили российских паспортов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Эти меры являются частью длительной кампании по принудительной паспортизации, которая серьезно нарушает права украинских граждан. Оккупационная администрация также анонсировала дальнейшие ограничения для лиц без российских документов.
В частности, планируется введение ограничений на передвижение, что усложнит движение между временно оккупированными территориями и террористической страной. Граждане, не имеющие паспортов рф, не смогут пользоваться социальными услугами, включая медицинское обслуживание, пенсии и социальные выплаты. Кроме того, без вражеского паспорта будет невозможно устроиться на работу. Это создает серьезные проблемы для самых уязвимых категорий населения, что влечет за собой гуманитарный кризис.
Запрет на доступ к основным услугам и ограничение прав на трудоустройство могут привести к депортации или принудительному выселению. Такая политика имеет целью изменение демографического состава регионов и закрепление оккупации через усиление влияния на местных жителей. Принудительная паспортизация выступает инструментом, позволяющим легитимизировать действия оккупационных властей и ослаблять связи с Украиной.
Согласно международному праву, подобные меры являются нарушением прав человека.
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