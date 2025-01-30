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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинца, который искал мать в оккупированном селе, приговорили в рф к 11 годам колонии строгого режима

Украинца, который искал мать в оккупированном селе, приговорили в рф к 11 годам колонии строгого режима

Киев  •  УНН

 • 3226 просмотра

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29-летний харьковчанин Иван Забавский осужден в Петербурге за «шпионаж» после попытки вывезти мать из оккупированной Таволжанки. Его задержали и пытали в лагере для пленных, а затем судили в закрытом режиме.

Забавский жил в Харькове, в сентябре 2022 года он поехал в оккупированное вс рф село Таволжанка в Купянском районе, чтобы вывезти мать.

Передает УНН со ссылкой на Current Time и "Медиазона".

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 29-летнего украинца Ивана Забавского, признав его виновным по делу о шпионаже (статья 276 УК).

О гражданине Украины, в отношении которого российский суд рассматривал дело по статье о шпионаже, известно следующее:

Иван Забавский жил в Харькове и работал в кафе с шаурмой. В сентябре 2022 года он поехал в оккупированное российскими войсками село Таволжанка в Купянском районе Харьковской области, чтобы вывезти мать, Марину Забавскую.

После того, как к селу подошли российские войска, женщина решила уехать в Белгородскую область, но Забавский об этом не знал, поскольку на тот момент у него не было связи с родными.

Оккупанты на Херсонщине применяют пытки к военным-отказникам - "АТЕШ"10.01.25, 21:08 • 30878 просмотров

В село он решил поехать как водитель с грузом гуманитарной помощи, поскольку другие машины в прифронтовую зону не пропускали.

Забавского задержали оккупанты и поместили в лагерь для пленных в Старом Осколе, - там его подвергали пыткам.

О самом задержании минобороны рф сообщило Марине Забавской в мае 2023 года. 

В июне 2023 года петроградский районный суд петербурга отправил украинца в СИЗО по делу о шпионаже. 

Суд начал рассматривать дело Забавского по статье о шпионаже только летом 2024 года. Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны. Прокурор просил приговорить украинца к 13 годам лишения свободы. 

На ВОТ захватчики ограничат базовые права украинцев без российских паспортов29.01.25, 01:22 • 28301 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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