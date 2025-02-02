В колонии на Полтавщине разоблачена система пыток и убийств заключенных
Киев • УНН
В Божковской исправительной колонии №16 выявлена организованная группа работников, которые систематически пытали заключенных. Задокументированы факты избиения, пыток и убийства заключенных, пяти служащим объявлено подозрение.
Масштабная система пыток заключенных в Божковской колонии была разоблачена весной 2024 года. Следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)", что находится в Полтавской области, действовала организованная группа, которая пытала и убивала заключенных.
По данным следствия, к выявленным фактам причастны в частности работники колонии.
Задокументирован по меньшей мере один такой случай. Отмечается, что пострадавшими были почти все, кто впервые попадал в колонию.
Следствие утверждает о масштабной системе пыток заключенных в Божковской колонии, которая была обнаружена весной 2024 года.
В ходе кропотливой работы следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных.
По данным следствия, новоприбывшим в Божковской колонии угрожали и избивали до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения.
С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру.
В случае отказа к нему применялись пытки:
били руками и ногами,
резиновыми дубинками,
палками в разные части тела,
выкручивали руки и так далее.
Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.
Пяти должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" сообщено о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 УК Украины (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним,
29-летний харьковчанин Иван Забавский осужден в Петербурге за "шпионаж" после попытки вывезти мать из оккупированной Таволжанки. Его задержали и пытали в лагере для пленных, а затем судили в закрытом режиме.
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