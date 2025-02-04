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У справі про тортури в Божковській колонії з'явилися нові підозрювані

У справі про тортури в Божковській колонії з'явилися нові підозрювані

Київ • УНН

 • 22650 перегляди

У Божковській виправній колонії №16 викрито систему катувань та вбивств в'язнів. П'ять підозрюваних перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Божковській виправній колонії у Полтавській області відбувались моторошні речі: катування, шантаж та вбивство.

Станом на сьогодні у цій справі збільшилась кількість підозрюваних. Усім їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, передає УНН.

Деталі

У справі про масштабну систему катування в'язнів у Божковській колонії вже 5 підозрюваних. Правоохоронці дізналися про факти завдяки тісній співпраці з громадськими організаціями, але також, для виявлення порушень, велику роботу здійснили оперативні слідчі.

Наразі йдеться про обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу. Ось що розповіла радниця ДБР Тетяна Сапьян:

Йдеться про моторошні речі, перші підозри були оголошені ще минулоріч, наприкінці весни 2024 року. Сьогодні ми говоримо, що вже 5 підозрюваних. Вони всі затримані та перебувають у слідчих ізоляторах.

- зазначила Сапьян.

За словами речниці ДБР, спектр підозр розширився.

Після того, як справу передадуть до суду, фігуранти будуть обвинувачуватися в тому, що створили злочинну групу, катували і були причетними до вбивств ув’язнених, і до того, що зловживали службовим становищем. В загальній кількості, якщо підсумувати статі кримінального кодексу, - це покарання десь до 10 років позбавлення волі.

- наголосила представниця Державного бюро розслідувань.

Контекст

Встановлено, що для новоприбулих до Божковській виправній колонії №16 у Полтавській області встановлювалися нелюдські умови існування.

Це була просто наруга – погрожували перед поселенням, змушували підбирати підлогу, знімали це на відео. Якщо новоприбулий відмовлявся, тоді над ув’язненим починали знущатися, це знімали на відео. ДБР виявило величезний архів з такими моторошними відео, якими потім шантажували ув’язнених і вимагали гроші у їхніх рідних та близьких. 

- повідомила Сапьян.

Наразі факти були встановлені. Сподіваємося, що коли суд розглядатиме ці страшні вчинки – покарання буде найсуворішим, зазначила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо

УНН передавав, що у Божковській колонії було викрито масштабну систему катування в’язнів. Слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених.

Зґвалтування та катування у Кагарлику: суд залишив без змін вирок двом колишнім поліцейським04.11.24, 16:53 • 12131 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
poltavaПолтава

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