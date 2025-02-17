В прошлом году ГБР расследовало более 300 дел по организации незаконного пересечения границы

ГБР в прошлом году расследовало 310 дел по факту организации незаконного пересечения границы. Чаще всего мужчин снимали с учета из-за поддельных диагнозов о непригодности. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В прошлом году ГБР расследовало 310 дел по факту организации незаконного пересечения границы. Организуют работники ТЦК, МСЭК, сотрудники медицинской сферы и правоохранители. То есть те, кто имеют соответствующие полномочия и доступ к соответствующей информации, - рассказала Сапьян.

Она отметила, что чаще всего мужчин снимали с учета из-за поддельных диагнозов о непригодности.

13 мужчин пытались пересечь границу с Венгрией, спрятавшись под песком

Дополнение

Правоохранители провели более 200 обысков в 19 регионах Украины относительно незаконного выезда военнообязанных за границу.



С 1 января 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую проводят экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована.

