В прошлом году ГБР расследовало более 300 дел по организации незаконного пересечения границы
Киев • УНН
ГБР расследовало 310 дел по организации незаконного пересечения границы в прошлом году. Самой распространенной схемой было снятие с воинского учета через поддельные медицинские диагнозы.
ГБР в прошлом году расследовало 310 дел по факту организации незаконного пересечения границы. Чаще всего мужчин снимали с учета из-за поддельных диагнозов о непригодности. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
В прошлом году ГБР расследовало 310 дел по факту организации незаконного пересечения границы. Организуют работники ТЦК, МСЭК, сотрудники медицинской сферы и правоохранители. То есть те, кто имеют соответствующие полномочия и доступ к соответствующей информации,
Она отметила, что чаще всего мужчин снимали с учета из-за поддельных диагнозов о непригодности.
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