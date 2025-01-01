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З 2025 року МСЕК замінять на нову систему оцінювання: що зміниться для українців

Київ • УНН

 • 164237 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року. Замість МСЕК запрацюють 1348 експертних команд у 286 лікарнях, які оцінюватимуть функціонування за новими стандартами.

З 1 січня 2025 року запрацює нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку будуть проводити експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи буде ліквідована, передає УНН. Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомляв, що вже сформовано 1348 експертних команд, до яких увійшли понад 4300 лікарів. "Це більш як утричі більше, ніж було у МСЕК. Вони працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні", - написав Ляшко.

За його словами, ключові нововведення:

  • Новий підхід до оцінювання: експертні команди проводитимуть оцінювання в електронній системі, яке враховує реальні потреби людини;
    • Прозорість і деперсоналізація процесів: команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання;
      • Можливість оскарження: рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни;
        • Впровадження міжнародних стандартів: закон закладає фундамент для використання Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) в освітній, соціальній та інших сферах;
          • Збереження чинності старих документів: усі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат протягом терміну дії документів;
            • Передача справ від МСЕК: визначено обовʼязок для МСЕК забезпечити передачу визначеним закладам охорони здоровʼя всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів;
              • · Прозорість даних: статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватися для громадського моніторингу та запобігання корупції.

                МОЗ скасував інвалідність вже 188 особам після перевірки підозрілих справ29.12.24, 18:37 • 25177 переглядiв

                Від МСЕК нова система отримує понад 1,3 млн справ (включно з архівами), з них більше ніж 44 тисячі — це ті, що мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. Відповідно їх розглянуть експертні команди. Нині відбувається процес внесення цих справ в електронну систему. Уже внесено понад 22 тисячі справ для першочергового розгляду.  

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                Щодо проходження повторних оглядів:

                1) усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк;

                2) якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі;

                3) якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин та відповідно до винятків, передбачених у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти:

                • чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;
                  • усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

                    Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:

                    • люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;
                      • пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);
                        • чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

                          Чи вплине це на можливість отримання відстрочки від мобілізації?

                          "Усі люди, які мають статус інвалідності, продовжують отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

                          Винятки становлять тільки незаконні рішення про встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи, встановлені докази незаконності, наявні судові рішення", - роз’яснили у МОЗ.

                          Слід додати, що наразі відкрито та вже передано на розгляд МОЗ понад  2 тисячі кримінальних проваджень про сумнівне отримання інвалідності. У Міністерстві вже вивчили тисячу справ та скасували статус для 188 осіб.

                          Крім того, у міністерстві наголосили, що інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, НЕ відповідає дійсності. 

                          Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану.

                          І МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

                          Анна Мурашко

                          Анна Мурашко

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