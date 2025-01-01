С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

С 1 января 2025 года начнет работать новая система оценки повседневного функционирования, которую будут проводить экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы будет ликвидирована, сообщает УНН. Верховная Рада приняла закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 1 января 2025 года.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что уже сформировано 1348 экспертных команд, в которые вошли более 4300 врачей.

"Это более чем в три раза больше, чем было в МСЭК. Они будут работать в 286 больницах по всей Украине", - написал Ляшко.

По его словам, ключевые нововведения:

Новый подход к оценке: экспертные команды будут проводить оценку в электронной системе, которая учитывает реальные потребности человека;

Прозрачность и деперсонализация процессов: команды будут формироваться автоматически по принципу случайности, а данные врачей и пациентов будут оставаться скрытыми до момента оценки;

Возможность обжалования: решения экспертных команд можно обжаловать в Центре оценки функционального состояния, в состав которых будут входить врачи из государственных учреждений здравоохранения со всей страны;

Внедрение международных стандартов: закон закладывает основу для использования Международной классификации функционирования (МКФ) в образовательной, социальной и других сферах;

Сохранение действия старых документов: все справки и документы, выданные МСЭК до 1 января 2025 года, остаются действительными. Они и в дальнейшем будут основанием для получения социальных гарантий, прав, льгот, пенсий, компенсаций и других выплат в течение срока действия документов;

Передача дел от МСЭК: определена обязанность для МСЭК обеспечить передачу определенным учреждениям здравоохранения всех имеющихся у них медико-экспертных дел и архивных документов;

Прозрачность данных: статистические данные оценки повседневного функционирования будут публиковаться для общественного мониторинга и предотвращения коррупции.

МОЗ отменил инвалидность уже 188 лицам после проверки подозрительных дел

Новая система получает от МСЭК более 1,3 млн дел (включая архивы), из них более 44 тысяч - это те, которые должны были быть рассмотрены МСЭК в первом квартале 2025 года. Соответственно, их рассмотрят экспертные команды. Сейчас происходит процесс внесения этих дел в электронную систему. Уже внесено более 22 тысяч дел для первоочередного рассмотрения.

Относительно прохождения повторных осмотров:

1) все, кто имеет ограничения повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценку экспертной командой практикующих врачей в установленный срок;

2) если инвалидность установлена бессрочно, оценка проходить не обязательна, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе;

3) если человек в течение 2022-2024 годов должен был пройти повторный осмотр, но не смог сделать это по уважительным причинам и в соответствии с исключениями, предусмотренными в законодательстве на время военного положения, то его необходимо будет пройти:

мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности - до 1 ноября 2025 года;

всем остальным пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) - до 1 апреля 2026 года.

Исключения - невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

люди находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или одного из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);

действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований - для них статус инвалидности остается действительным на период прохождения военной службы и в течение 60 дней с даты увольнения со службы.

Повлияет ли это на возможность получения отсрочки от мобилизации?

"Все люди, имеющие статус инвалидности, продолжают получать льготы, услуги, помощь и, в частности, отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

Исключения составляют только незаконные решения об установлении инвалидности, по которым возбуждены уголовные дела, установлены доказательства незаконности, имеются судебные решения", - пояснили в Минздраве.

Следует добавить, что в настоящее время открыто и уже передано на рассмотрение Минздрава более 2 тысяч уголовных производств о сомнительном получении инвалидности. В Министерстве уже изучили тысячу дел и отменили статус для 188 человек.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти переосвидетельствование на установление инвалидности, НЕ соответствует действительности.

Эта категория людей будет проходить повторный осмотр исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были его пройти, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения.

И МСЭК, и экспертные команды практикующих врачей, которые их заменят с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основании оснований и критериев, определенных в законодательстве.