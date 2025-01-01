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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Киев  •  УНН

 • 19279 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 1 января 2025 года. Вместо МСЭК будут работать 1348 экспертных команд в 286 больницах, которые будут оценивать функционирование по новым стандартам.

С 1 января 2025 года начнет работать новая система оценки повседневного функционирования, которую будут проводить экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы будет ликвидирована, сообщает УНН. Верховная Рада приняла закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 1 января 2025 года.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что уже сформировано 1348 экспертных команд, в которые вошли более 4300 врачей.

"Это более чем в три раза больше, чем было в МСЭК. Они будут работать в 286 больницах по всей Украине", - написал Ляшко.

По его словам, ключевые нововведения:

  • Новый подход к оценке: экспертные команды будут проводить оценку в электронной системе, которая учитывает реальные потребности человека;
    • Прозрачность и деперсонализация процессов: команды будут формироваться автоматически по принципу случайности, а данные врачей и пациентов будут оставаться скрытыми до момента оценки;
      • Возможность обжалования: решения экспертных команд можно обжаловать в Центре оценки функционального состояния, в состав которых будут входить врачи из государственных учреждений здравоохранения со всей страны;
        • Внедрение международных стандартов: закон закладывает основу для использования Международной классификации функционирования (МКФ) в образовательной, социальной и других сферах;
          • Сохранение действия старых документов: все справки и документы, выданные МСЭК до 1 января 2025 года, остаются действительными. Они и в дальнейшем будут основанием для получения социальных гарантий, прав, льгот, пенсий, компенсаций и других выплат в течение срока действия документов;
            • Передача дел от МСЭК: определена обязанность для МСЭК обеспечить передачу определенным учреждениям здравоохранения всех имеющихся у них медико-экспертных дел и архивных документов;
              • Прозрачность данных: статистические данные оценки повседневного функционирования будут публиковаться для общественного мониторинга и предотвращения коррупции.

                МОЗ отменил инвалидность уже 188 лицам после проверки подозрительных дел29 дек. 2024, 16:37 • 23520 просмотров

                Новая система получает от МСЭК более 1,3 млн дел (включая архивы), из них более 44 тысяч - это те, которые должны были быть рассмотрены МСЭК в первом квартале 2025 года. Соответственно, их рассмотрят экспертные команды. Сейчас происходит процесс внесения этих дел в электронную систему. Уже внесено более 22 тысяч дел для первоочередного рассмотрения.

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                Относительно прохождения повторных осмотров:

                1) все, кто имеет ограничения повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценку экспертной командой практикующих врачей в установленный срок;

                2) если инвалидность установлена бессрочно, оценка проходить не обязательна, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе;

                3) если человек в течение 2022-2024 годов должен был пройти повторный осмотр, но не смог сделать это по уважительным причинам и в соответствии с исключениями, предусмотренными в законодательстве на время военного положения, то его необходимо будет пройти:

                • мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности - до 1 ноября 2025 года;
                  • всем остальным пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) - до 1 апреля 2026 года.

                    Исключения - невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

                    • люди находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
                      • пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или одного из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);
                        • действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований - для них статус инвалидности остается действительным на период прохождения военной службы и в течение 60 дней с даты увольнения со службы.

                          Повлияет ли это на возможность получения отсрочки от мобилизации?

                          "Все люди, имеющие статус инвалидности, продолжают получать льготы, услуги, помощь и, в частности, отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

                          Исключения составляют только незаконные решения об установлении инвалидности, по которым возбуждены уголовные дела, установлены доказательства незаконности, имеются судебные решения", - пояснили в Минздраве.

                          Следует добавить, что в настоящее время открыто и уже передано на рассмотрение Минздрава более 2 тысяч уголовных производств о сомнительном получении инвалидности. В Министерстве уже изучили тысячу дел и отменили статус для 188 человек.

                          Кроме того, в министерстве подчеркнули, что информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти переосвидетельствование на установление инвалидности, НЕ соответствует действительности.

                          Эта категория людей будет проходить повторный осмотр исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были его пройти, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения.

                          И МСЭК, и экспертные команды практикующих врачей, которые их заменят с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основании оснований и критериев, определенных в законодательстве.

                          Анна Мурашко

                          Анна Мурашко

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