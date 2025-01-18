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Поліція розпочала обшуки у справі нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон

Поліція розпочала обшуки у справі нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон

Київ • УНН

 • 33750 перегляди

Правоохоронці проводять понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Розслідування виявило схеми з підробкою документів та підкупом посадових осіб.

Правоохоронці розпочали понад 200 обшуків у межах розслідувань справ, пов’язаних із незаконним виїздом військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Операції проходять у 19 регіонах України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. 

Слідство виявило, що організатори цих злочинів діяли через шахрайські схеми, підробку документів, втручання в електронні реєстри та підкуп посадових осіб. Ці методи використовували для забезпечення нелегального виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації. 

Нацполіція зазначає, що всі деталі будуть розкриті після завершення слідчих дій.

Нагадаємо

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Понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, було викрито з початку воєнного стану – ДПСУ02.09.24, 11:45 • 15480 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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