Поліція розпочала обшуки у справі нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон
Київ • УНН
Правоохоронці проводять понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Розслідування виявило схеми з підробкою документів та підкупом посадових осіб.
Правоохоронці розпочали понад 200 обшуків у межах розслідувань справ, пов’язаних із незаконним виїздом військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Операції проходять у 19 регіонах України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Слідство виявило, що організатори цих злочинів діяли через шахрайські схеми, підробку документів, втручання в електронні реєстри та підкуп посадових осіб. Ці методи використовували для забезпечення нелегального виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.
Нацполіція зазначає, що всі деталі будуть розкриті після завершення слідчих дій.
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