Понад 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, було викрито з початку воєнного стану – ДПСУ

З початку дії воєнного стану було викрито 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, більше ніж 200 таких груп було викрито у цьому році.

Про розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Від початку дії воєнного стану, оперативними співробітниками ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито понад 570 злочинних груп (які організовували незаконний перетин кордону – ред.). Власне, більше ніж 200 злочинних груп було викрито лише цього року - каже Демченко.

Він зазначає, що найбльше спроб незаконного перетину кордону зафіксовано на Одещині.

Нагадаємо

Кількість відмов у перетині кордону чоловікам, які не мали при собі військово-облікового документу знизилася і стабілізувалася на рівні 15-20 відмов щоденно. При цьому більшість чоловіків, які планують перетнути кордон, мають при собі необхідні військово-облікові документи.