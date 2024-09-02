Более 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы, было разоблачено с начала военного положения - ГПСУ
Киев • УНН
С начала военного положения ГПСУ разоблачила более 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы. Более 200 таких групп было выявлено в 2023 году, больше всего попыток зафиксировано в Одесской области.
С начала действия военного положения было разоблачено 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы, более 200 таких групп было разоблачено в этом году.
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
С начала действия военного положения, оперативными сотрудниками ГПСУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачено более 570 преступных групп (которые организовывали незаконное пересечение границы - ред.). Собственно, более 200 преступных групп было разоблачено только в этом году
Он отмечает, что больше всего попыток незаконного пересечения границы зафиксировано в Одесской области.
Напомним,
Количество отказов в пересечении границы мужчинам, которые не имели при себе военно-учетного документа снизилось и стабилизировалось на уровне 15-20 отказов ежедневно. При этом большинство мужчин, которые планируют пересечь границу, имеют при себе необходимые военно-учетные документы.