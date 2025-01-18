Полиция начала обыски по делу нелегального выезда военнообязанных за границу
Киев • УНН
Правоохранители проводят более 200 обысков в 19 регионах Украины относительно незаконного выезда военнообязанных за границу. Расследование выявило схемы с подделкой документов и подкупом должностных лиц.
Правоохранители начали более 200 обысков в рамках расследований дел, связанных с незаконным выездом военнообязанных за границу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Операции проходят в 19 регионах Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Следствие обнаружило, что организаторы этих преступлений действовали через мошеннические схемы, подделку документов, вмешательство в электронные реестры и подкуп должностных лиц. Эти методы использовали для обеспечения нелегального выезда мужчин, подлежащих мобилизации.
Нацполиция отмечает, что все детали будут раскрыты после завершения следственных действий.
Напомним,
В сентябре было проинформировано, что в начале военного положения ГПСУ разоблачила более 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы. Более 200 таких групп было выявлено в 2023 году, больше всего попыток зафиксировано в Одесской области.
Более 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы, было разоблачено с начала военного положения - ГПСУ02.09.24, 11:45 • 15393 просмотра