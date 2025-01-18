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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция начала обыски по делу нелегального выезда военнообязанных за границу

Полиция начала обыски по делу нелегального выезда военнообязанных за границу

Киев  •  УНН

 • 1908 просмотра

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Правоохранители проводят более 200 обысков в 19 регионах Украины относительно незаконного выезда военнообязанных за границу. Расследование выявило схемы с подделкой документов и подкупом должностных лиц.

Правоохранители начали более 200 обысков в рамках расследований дел, связанных с незаконным выездом военнообязанных за границу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Операции проходят в 19 регионах Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. 

Следствие обнаружило, что организаторы этих преступлений действовали через мошеннические схемы, подделку документов, вмешательство в электронные реестры и подкуп должностных лиц. Эти методы использовали для обеспечения нелегального выезда мужчин, подлежащих мобилизации. 

Нацполиция отмечает, что все детали будут раскрыты после завершения следственных действий.

Напомним,

В сентябре было проинформировано, что в начале военного положения ГПСУ разоблачила более 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы. Более 200 таких групп было выявлено в 2023 году, больше всего попыток зафиксировано в Одесской области.

Более 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы, было разоблачено с начала военного положения - ГПСУ02.09.24, 11:45 • 15393 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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