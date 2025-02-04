13 мужчин пытались пересечь границу с Венгрией, спрятавшись под песком
Киев • УНН
В Закарпатье задержали грузовик с 13 мужчинами, которые пытались нелегально выехать в Венгрию под слоем песка. За попытку пересечения границы каждый должен был заплатить от 8 до 10 тысяч долларов.
13 мужчин хотели попасть в Венгрию в кузове грузовика, засыпанные песком, их задержали в Закарпатской области, сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.
Детали
Пограничники обнаружили схему незаконного пересечения государственной границы. Группа мужчин попыталась попасть в ЕС, спрятавшись в грузовике под слоем песка.
Совместная группа силовиков остановила "КАМАЗ" возле села Великая Паладь. Внутри тайника находились 13 человек из девяти регионов Украины, которые намеревались нелегально выехать в Венгрию. Стоимость "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов с человека.
Задержаны водитель и двое его сообщников. Правоохранители изъяли оружие, транспортные средства, приборы ночного видения и денежные средства.
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал одному из них меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с возможностью залога свыше 4,5 млн гривен. Следственные действия продолжаются.
Более 60 подозрений объявили после 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу11.01.25, 09:22 • 49875 просмотров