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13 чоловіків намагалися перетнути кордон з Угорщиною, заховавшись під піском

13 чоловіків намагалися перетнути кордон з Угорщиною, заховавшись під піском

Київ • УНН

 • 27079 перегляди

На Закарпатті затримали вантажівку з 13 чоловіків, які намагались нелегально виїхати в Угорщину під шаром піску. За спробу перетину кордону кожен мав заплатити від 8 до 10 тисяч доларів.

13 чоловіків хотіли потрапити до Угорщини у кузові вантажівки, засипані піском, їх затримали у Закарпатській області, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.

Деталі

Прикордонники виявили схему незаконного перетину державного кордону. Група чоловіків спробувала потрапити до ЄС, заховавшись у вантажівці під шаром піску.

Спільна група силовиків зупинила "КАМАЗ" біля села Велика Паладь. Усередині схованки перебували 13 осіб із дев’яти регіонів України, які мали намір нелегально виїхати в Угорщину. Вартість "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів з людини.

Затримано водія та двох його спільників. Правоохоронці вилучили зброю, транспортні засоби, прилади нічного бачення та грошові кошти.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав одному з них запобіжний захід - 60 діб під вартою із можливістю застави понад 4,5 млн гривень. Слідчі дії тривають.

Понад 60 підозр оголосили після 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон11.01.25, 09:22 • 50083 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна

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