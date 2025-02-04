13 чоловіків намагалися перетнути кордон з Угорщиною, заховавшись під піском

13 чоловіків хотіли потрапити до Угорщини у кузові вантажівки, засипані піском, їх затримали у Закарпатській області, повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, пише УНН.

Деталі

Прикордонники виявили схему незаконного перетину державного кордону. Група чоловіків спробувала потрапити до ЄС, заховавшись у вантажівці під шаром піску.

Спільна група силовиків зупинила "КАМАЗ" біля села Велика Паладь. Усередині схованки перебували 13 осіб із дев’яти регіонів України, які мали намір нелегально виїхати в Угорщину. Вартість "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів з людини.

Затримано водія та двох його спільників. Правоохоронці вилучили зброю, транспортні засоби, прилади нічного бачення та грошові кошти.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав одному з них запобіжний захід - 60 діб під вартою із можливістю застави понад 4,5 млн гривень. Слідчі дії тривають.

Понад 60 підозр оголосили після 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон