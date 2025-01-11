Понад 60 підозр оголосили після 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон
Київ • УНН
Поліція провела 600 обшуків у 22 регіонах України, викривши схеми нелегального перетину кордону. Оголошено 60 підозр організаторам та учасникам, серед яких керівники держустанов.
У результаті 600 обшуків по Україні оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення чоловіків через держкордон, повідомила у суботу Нацполіція, пише УНН.
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"За одну добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни", - ідеться у повідомленні.
Серед виявлених оборудок - переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему "Шлях" та інші.
З-поміж фігурантів - керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи, які підшукували потенційних "клієнтів" через знайомих та закриті телеграм-канали.
Охочим уникнути мобілізації їхні "послуги" коштували від 5 до 22 тисяч доларів. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках - виводили в офшори, зазначили у поліції.
Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.
"Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних - як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня", - ідеться у повідомленні.
Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.
Перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває. Поліцейські, як вказано, встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.
Масштабна спецоперація: по Україні проводять 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон10.01.25, 08:46 • 26663 перегляди