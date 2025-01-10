Масштабна спецоперація: по Україні проводять 600 обшуків через схеми виїзду чоловіків за кордон
Київ • УНН
Нацполіція проводить понад 600 одночасних обшуків по всій країні щодо незаконного переправлення чоловіків через кордон. Розслідування стосується організаторів та учасників груп, які допомогли сотням військовозобов'язаних нелегально перетнути кордон.
Правоохоронці проводять масштабні обшуки - понад 600 - по всій країні щодо організації незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон", - повідомили у поліції у соцмережах.
Як вказано, ідеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.
За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.
"Заходи тривають по всіх областях України. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій", - зазначили у поліції.
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