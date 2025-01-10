Масштабная спецоперация: по Украине проводят 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу
Киев • УНН
Нацполиция проводит более 600 одновременных обысков по всей стране относительно незаконной переправки мужчин через границу. Расследование касается организаторов и участников групп, которые помогли сотням военнообязанных нелегально пересечь границу.
Правоохранители проводят масштабные обыски - более 600 - по всей стране из-за организации незаконных каналов переправки мужчин через границу, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Более 600 одновременных обысков проводят оперативники ДВР и следователи Нацполиции и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу", - сообщили в полиции в соцсетях.
Как указано, речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.
По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в пересечении сотням военнообязанных.
"Мероприятия продолжаются по всем областям Украины. Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий", - отметили в полиции.
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