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Более 60 подозрений объявили после 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу

Более 60 подозрений объявили после 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу

Киев  •  УНН

 • 5695 просмотра

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Полиция провела 600 обысков в 22 регионах Украины, разоблачив схемы нелегального пересечения границы. Объявлено 60 подозрений организаторам и участникам, среди которых руководители госучреждений.

В результате 600 обысков по Украине объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку мужчин через госграницу, сообщила в субботу Нацполиция, пишет УНН.

Детали

"За одни сутки полицейские ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны", - говорится в сообщении.

Среди выявленных схем - переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему "Шлях" и другие.

Среди фигурантов - руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВВК, а также гражданские лица, которые подыскивали потенциальных "клиентов" через знакомых и закрытые телеграм-каналы.

Желающим избежать мобилизации их "услуги" стоили от 5 до 22 тысяч долларов. Полученные деньги фигуранты легализовали через покупку авто и недвижимости, в некоторых случаях - выводили в оффшоры, отметили в полиции.

Во время обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати различных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию, наличные в разной валюте.

"Следователи объявили 60 подозрений за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Среди подозреваемых - как рядовые исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня", - говорится в сообщении.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. За содеянное им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. 

Первый этап спецоперации завершен, досудебное расследование продолжается. Полицейские, как указано, устанавливают других причастных к организации схем незаконного пересечения государственной границы Украины во время войны.

Масштабная спецоперация: по Украине проводят 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу10.01.25, 08:46 • 23259 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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