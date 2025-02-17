Торік ДБР розслідувало понад 300 справ щодо організації незаконного перетину кордону
Київ • УНН
ДБР розслідувало 310 справ щодо організації незаконного перетину кордону у минулому році. Найпоширенішою схемою було зняття з військового обліку через підроблені медичні діагнози.
ДБР минулого року розслідувало 310 справ за фактом організації незаконного перетину кордону. Найчастіше чоловіків знімали з обліку через підроблені діагнози щодо непридатності. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Минулого року ДБР розслідувало 310 справ за фактом організації незаконного перетину кордону. Організовують працівники ТЦК, МСЕК, співробітники медичної сфери та правоохоронці. Тобто ті хто мають відповідні повноваження та доступ до відповідної інформації,
Вона зазначила, що найчастіше чоловіків знімали з обліку через підроблені діагнози щодо непридатності.
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