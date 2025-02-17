Торік ДБР розслідувало понад 300 справ щодо організації незаконного перетину кордону

ДБР минулого року розслідувало 310 справ за фактом організації незаконного перетину кордону. Найчастіше чоловіків знімали з обліку через підроблені діагнози щодо непридатності. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Минулого року ДБР розслідувало 310 справ за фактом організації незаконного перетину кордону. Організовують працівники ТЦК, МСЕК, співробітники медичної сфери та правоохоронці. Тобто ті хто мають відповідні повноваження та доступ до відповідної інформації, - розповіла Сап'ян.

Вона зазначила, що найчастіше чоловіків знімали з обліку через підроблені діагнози щодо непридатності.

13 чоловіків намагалися перетнути кордон з Угорщиною, заховавшись під піском

Доповнення

Правоохоронці провели понад 200 обшуків у 19 регіонах України щодо незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон.



З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку проводять експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.

