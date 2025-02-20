В Харькове безработный пытался "продать" должность в ГБР за 20 тысяч долларов

В Харькове задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в получении взятки в размере 20 тысяч долларов за помощь в устройстве должность следователя Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на прсслужбу Харьковской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, безработный харьковчанин убеждал, что имеет влиятельные "связи" в ГБР, которые позволяют беспрепятственно организовать положительный результат конкурсного отбора. При этом во время тестирования нужно лишь создать видимость сдачи экзамена, а успешный результат "гарантируют" другие лица.

Свои "услуги" делец оценил в сумму 20 000 долларов США. Однако он добавил, что для начала процедуры подачи документов на конкурс надо обязательно передать первый транш суммы в размере 10 000 долларов США. Делец назначил клиенту встречу на парковке торгового центра в Салтовском районе. Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он приехал на элитном авто и в военной форме с шевронами