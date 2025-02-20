В Харькове безработный пытался "продать" должность в ГБР за 20 тысяч долларов
Киев • УНН
Безработный харьковчанин требовал 20 тысяч долларов за гарантированное трудоустройство в ГБР через якобы имеющиеся связи. Мужчину задержали во время получения первой части взятки в 10 тысяч долларов.
В Харькове задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в получении взятки в размере 20 тысяч долларов за помощь в устройстве должность следователя Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на прсслужбу Харьковской областной прокуратуры.
Детали
По данным следствия, безработный харьковчанин убеждал, что имеет влиятельные "связи" в ГБР, которые позволяют беспрепятственно организовать положительный результат конкурсного отбора. При этом во время тестирования нужно лишь создать видимость сдачи экзамена, а успешный результат "гарантируют" другие лица.
Свои "услуги" делец оценил в сумму 20 000 долларов США. Однако он добавил, что для начала процедуры подачи документов на конкурс надо обязательно передать первый транш суммы в размере 10 000 долларов США. Делец назначил клиенту встречу на парковке торгового центра в Салтовском районе. Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он приехал на элитном авто и в военной форме с шевронами
Там отметили, что правоохранители оперативно задержали фигуранта во время получения оговоренной суммы. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. Устанавливаются другие участники этой незаконной схемы. Проверяется возможная причастность к совершению преступления работников правоохранительных органов. Ведется следствие", - говорится в сообщении.
Напомним
На Харьковщине задержали двух информаторов фсб, которые по заказу врага пытались разведать места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в регионе. Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с рф.