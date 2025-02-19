На Харківщині затримали двох інформаторів фсб, які коригували удари ворога

На Харківщині затримали двох інформаторів фсб, які на замовлення ворога вони намагалися розвідати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в регіоні. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Служба безпеки затримала ще двох інформаторів фсб на Харківщині. За даними слідства, на замовлення ворога вони намагалися розвідати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в регіоні і передавали цю інформацію рашистам

За інформацією, зловмисниками виявилися жителі Харкова. Вони діяли порізно і були завербовані ворогом через Телеграм-канали.

Один із фігурантів – колишній викладач місцевого вишу. Його завданням було бирати геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів оборонців Харкова. Для цього він на своєму авто об’їжджав північні околиці міста, приховано фіксував розташування українських захисників, а потім "звітував" до фсб.

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Інший фігурант виявився охоронцем місцевого готелю, який під виглядом прогулянок шпигував за пунктами тимчасового базування Сил оборони на території громади. Затримані "звітувалися" своїм кураторам з рф за допомогою текстових повідомлень у месенджері. Також вони надсилали скріншоти гугл-карт із позначками потенційних цілей.

Кіберфахівці СБУ викрили обох зловмисників, задокументували їхню підривну діяльність і затримали за місцями проживання. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідних напрямках

Згідно з інформацією, під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості)