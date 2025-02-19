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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине задержали двух информаторов фсб, которые корректировали удары врага

На Харьковщине задержали двух информаторов фсб, которые корректировали удары врага

Киев  •  УНН

 • 7775 просмотра

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На Харьковщине разоблачили двух местных жителей, которые собирали данные о расположении ВСУ для ФСБ. Бывший преподаватель и охранник отеля передавали врагу информацию через Телеграмм.

На Харьковщине задержали двух информаторов фсб, которые  по заказу врага они пытались разведать места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в регионе. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности задержала еще двух информаторов фсб на Харьковщине. По данным следствия, по заказу врага они пытались разведать места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в регионе и передавали эту информацию рашистам

- говорится в сообщении.

По информации, злоумышленниками оказались жители Харькова. Они действовали порознь и были завербованы врагом через Телеграмм-каналы.

Один из фигурантов - бывший преподаватель местного вуза. Его задачей было брать геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов защитников Харькова. Для этого он на своем авто объезжал северные окраины города, скрыто фиксировал расположение украинских защитников, а затем «отчитывался» в фсб.

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Другой фигурант оказался охранником местного отеля, который под видом прогулок шпионил за пунктами временного базирования Сил обороны на территории общины. Задержанные «отчитывались» своим кураторам из РФ с помощью текстовых сообщений в мессенджере. Также они присылали скриншоты гугл-карт с пометками потенциальных целей.

Киберспециалисты СБУ разоблачили обоих злоумышленников, задокументировали их подрывную деятельность и задержали по месту жительства. Одновременно СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на соответствующих направлениях

- отмечают спецслужбы.

Согласно информации, во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с РФ.

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Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности)

- говорится в сообщении.

Фигурантов пока держат под стражей без внесения залога. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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