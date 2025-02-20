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У Харкові безробітний намагався "продати" посаду у ДБР за 20 тисяч доларів

У Харкові безробітний намагався "продати" посаду у ДБР за 20 тисяч доларів

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Безробітний харків'янин вимагав 20 тисяч доларів за гарантоване працевлаштування в ДБР через нібито наявні зв'язки. Чоловіка затримали під час отримання першої частини хабаря в 10 тисяч доларів.

У Харкові затримано 46-річного чоловіка, підозрюваного в одержанні хабаря в розмірі 20 тисяч доларів за допомогу у влаштуванні посаду слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє УНН із посиланням на прсслужбу Харківської обласної прокуратури.

Деталі

За даними слідства, безробітний харків’янин переконував, що має впливові "зв’язки" у ДБР, які дозволяють безперешкодно організувати позитивний результат конкурсного відбору. При цьому під час тестування потрібно лише створити видимість складання іспиту, а успішний результат "гарантують" інші особи.

Свої "послуги" ділок оцінив у суму 20 000 доларів США. Проте він додав, що для початку процедури подачі документів на конкурс треба обовʼязково передати перший транш суми у розмірі 10 000 доларів США. Ділок призначив клієнту зустріч на парковці торговельного центру у Салтівському районі. Щоб підсилити враження про свою "впливовість", він приїхав на елітному авто та у військовій формі з шевронами 

- розповіли у прокуратурі.

Там зазначили, що правоохоронці оперативно затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Встановлюються інші учасники цієї незаконної схеми. Перевіряється можлива причетність до вчинення злочину працівників правоохоронних органів. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Харківщині затримали двох інформаторів фсб, які на замовлення ворога намагалися розвідати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в регіоні. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з рф.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаКримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
kharkivХарків

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