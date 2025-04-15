Державне бюро розслідувань України

До списків на навчання у Франції у 155-й ОМБр потрапили ухилянти

ДБР виявило, що до списків 155-ї бригади на навчання у Франції включили 12 осіб, затриманих за спробу нелегального перетину кордону. Наразі їх екстрадиція неможлива, оскільки військові вже знаходяться за кордоном.