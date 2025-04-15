Державне бюро розслідувань України

Київський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Юрія Галушкіна, підозрюваного у справі про неналежну оборону Харківщини. Суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 березня без можливості внесення застави.
За період з 29 листопада 2024 по 1 березня 2025 року майже 21100 військовослужбовців повернулися на службу. Найбільше бійців повернулося до ЗСУ, НГУ та прикордонної служби.
Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Аріну Літвінову за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Журналісти "Схем" раніше виявили, що вона отримала громадянство рф у 2002 році в Єкатеринбурзі.
ДБР веде розслідування проти колишньої в. о. голови ДПС Тетяни Кірієнко за невиконання судового рішення. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади.
ДБР затримало командира дивізіону, який вимагав гроші з військовослужбовців за відпустки та під загрозою покарань. Посадовець отримав близько мільйона гривень, техніку та інші блага від підлеглих протягом 2023-2024 років.
В. о. голови Хмельницької райадміністрації затримано за організацію схеми ухилення від мобілізації. Посадовець пропонував військовозобов'язаним отримати статус обмежено придатних за $1500.
Безробітний харків'янин вимагав 20 тисяч доларів за гарантоване працевлаштування в ДБР через нібито наявні зв'язки. Чоловіка затримали під час отримання першої частини хабаря в 10 тисяч доларів.
На Київщині затримали керівника відділення колонії, який передавав фсб інформацію про колишніх ув'язнених у ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Суд обрав запобіжний захід для директора онлайн-казино PIN-UP у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Компанію підозрюють у відмиванні російських грошей.
ДБР розслідувало 310 справ щодо організації незаконного перетину кордону у минулому році. Найпоширенішою схемою було зняття з військового обліку через підроблені медичні діагнози.
Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, затримано.
ДБР відкрило кримінальне провадження проти колишньої в. о. голови ДПС Тетяни Кірієнко через невиконання судового рішення. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі за відмову відновити на посаді керівника ДПС у Хмельницькій області.
Посадовці Держлісагентства організували корупційну схему з видачі посвідчень мисливця, зібравши понад мільйон гривень. Трьох фігурантів затримано під час розподілу коштів, їм загрожує до 10 років ув'язнення.
На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.
Журналіст "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив про перетворення НАБУ на неефективну установу, що втратила свою антикорупційну місію. Критика пов'язана зі скандалом навколо звільнення детектива та проблемами в розслідуваннях.
НАЗК продовжує моніторинг способу життя Євгенія Сокура, який не вказував у деклараціях свою співмешканку протягом 8 років. Проти нього також розслідується кримінальна справа щодо перешкоджання забезпеченню армії пальним.
ДБР викрило організовану групу з 5 осіб, які привласнили понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для ЗСУ. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Квітковий бутик Аліни Лебедєвої відновив роботу після 5-тижневої перерви. Власниця рекламує букети вартістю понад 9 тисяч гривень, хоча раніше такі замовлення були рідкістю.
У Божковській виправній колонії №16 викрито систему катувань та вбивств в'язнів. П'ять підозрюваних перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Солдат одеського ТЦК пропонував за хабарі видаляти військовозобов'язаних з бази розшуку. Його затримали під час отримання 500 доларів, загрожує до 8 років ув'язнення.
У Божковській виправній колонії №16 виявлено організовану групу працівників, які систематично катували ув'язнених. Задокументовано факти побиття, тортур та вбивства в'язнів, п'ятьом службовцям оголошено підозру.
Три офіцери військової частини на Донеччині організували схему розкрадання пального. Щомісяця вони продавали близько 10 тонн палива, за що їм загрожує до 15 років ув'язнення.
Детектив НАБУ Денисюк оприлюднив внутрішню інформацію про проблеми в Бюро після свого звільнення. Експерт Постернак вважає, що цей випадок викрив системну кризу в антикорупційній системі України.
У харківському ТЦК викрито схему ухилення від мобілізації за 70 тис. грн. Затримано посередника, проведено обшуки та вилучено документи.
Депутат міськради на Кіровоградщині та його спільники організували постачання неякісного одягу для армії. Через махінації з військовою формою державі завдано збитків на понад 21 млн гривень.
У Дніпропетровській області затримали заступника командира військової частини за крадіжку 24 приладів нічного бачення. Повідомляється про намагання приховати злочин, сховавши обладнання у смітті та оформивши документи про втрату в бою.
НАЗК не завершило моніторинг способу життя Євгенія Сокура, колишнього в. о. заступника голови ДПС. Перевірка стосується незадекларованої співмешканки та її підозрілого квіткового бізнесу.
ДБР виявило, що до списків 155-ї бригади на навчання у Франції включили 12 осіб, затриманих за спробу нелегального перетину кордону. Наразі їх екстрадиція неможлива, оскільки військові вже знаходяться за кордоном.
ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо колишніх високопосадовців МВС за організацію "тітушок" під час Майдану. Їм інкримінують викрадення, катування та вбивства активістів у 2014 році.
ДБР затримало адвоката, який за хабар допомагав уникнути призову та виїхати за кордон. У його автомобілі знайшли військові документи трьох призовників з печатками ТЦК.