Державне бюро розслідувань України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18200 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129086 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123487 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124917 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123781 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127101 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190099 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115279 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Неналежна оборона Харківщини: суд залишив без змін запобіжний захід для генерала Галушкіна

Київський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Юрія Галушкіна, підозрюваного у справі про неналежну оборону Харківщини. Суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 березня без можливості внесення застави.

Війна • 10 березня, 13:37 • 15404 перегляди

ДБР: понад 21 тисяча бійців повернулась до війська із СЗЧ

За період з 29 листопада 2024 по 1 березня 2025 року майже 21100 військовослужбовців повернулися на службу. Найбільше бійців повернулося до ЗСУ, НГУ та прикордонної служби.

Війна • 3 березня, 15:38 • 16854 перегляди

ВРП звільнила суддю ОАСК Літвінову, у якої “Схеми” виявили російське громадянство

Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Аріну Літвінову за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Журналісти "Схем" раніше виявили, що вона отримала громадянство рф у 2002 році в Єкатеринбурзі.

Суспільство • 27 лютого, 12:43 • 30594 перегляди
Ексклюзив

ДБР підтвердило, що розслідує справу проти екскерівника податкової Тетяни Кірієнко

ДБР веде розслідування проти колишньої в. о. голови ДПС Тетяни Кірієнко за невиконання судового рішення. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади.

Політика • 25 лютого, 10:03 • 115478 перегляди

Зібрав "данину" на 1 млн грн із підлеглих: затримано посадовця військової частини

ДБР затримало командира дивізіону, який вимагав гроші з військовослужбовців за відпустки та під загрозою покарань. Посадовець отримав близько мільйона гривень, техніку та інші блага від підлеглих протягом 2023-2024 років.

Суспільство • 24 лютого, 10:23 • 91156 перегляди

Допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації: затримано керівника Хмельницької райадміністрації

В. о. голови Хмельницької райадміністрації затримано за організацію схеми ухилення від мобілізації. Посадовець пропонував військовозобов'язаним отримати статус обмежено придатних за $1500.

Кримінал та НП • 21 лютого, 13:33 • 27987 перегляди

У Харкові безробітний намагався "продати" посаду у ДБР за 20 тисяч доларів

Безробітний харків'янин вимагав 20 тисяч доларів за гарантоване працевлаштування в ДБР через нібито наявні зв'язки. Чоловіка затримали під час отримання першої частини хабаря в 10 тисяч доларів.

Політика • 20 лютого, 13:22 • 33199 перегляди

На Київщині затримали агента рф, який передавав росіянам дані про ексув’язнених військових

На Київщині затримали керівника відділення колонії, який передавав фсб інформацію про колишніх ув'язнених у ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Війна • 18 лютого, 08:29 • 30317 перегляди

Суд арештував директора онлайн-казино "PIN-UP"

Суд обрав запобіжний захід для директора онлайн-казино PIN-UP у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Компанію підозрюють у відмиванні російських грошей.

Кримінал та НП • 17 лютого, 12:59 • 23625 перегляди

Торік ДБР розслідувало понад 300 справ щодо організації незаконного перетину кордону

ДБР розслідувало 310 справ щодо організації незаконного перетину кордону у минулому році. Найпоширенішою схемою було зняття з військового обліку через підроблені медичні діагнози.

Суспільство • 17 лютого, 10:39 • 24320 перегляди

ДБР затримало директора підозрюваного у відмиванні російських грошей онлайн-казино "PIN-UP"

Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, затримано.

Кримінал та НП • 14 лютого, 09:12 • 24197 перегляди
Ексклюзив

ДБР розслідує справу проти ексочільниці ДПС Тетяни Кірієнко, їй може загрожувати до 8 років тюрми

ДБР відкрило кримінальне провадження проти колишньої в. о. голови ДПС Тетяни Кірієнко через невиконання судового рішення. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі за відмову відновити на посаді керівника ДПС у Хмельницькій області.

Кримінал та НП • 12 лютого, 09:53 • 111473 перегляди

Назбирали мільйон на поборах з охочих отримати посвідчення мисливця: в Одесі на схемі викрито посадовців Держлісагентства

Посадовці Держлісагентства організували корупційну схему з видачі посвідчень мисливця, зібравши понад мільйон гривень. Трьох фігурантів затримано під час розподілу коштів, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Кримінал та НП • 11 лютого, 12:55 • 28877 перегляди

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК: допомагав повторно тікати військовим, яких повернули із СЗЧ

На Закарпатті затримали інструктора ТЦК, який допомагав військовим втікати за 3-5 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено $36 тис., 5 золотих злитків та інші докази злочинної діяльності.

Війна • 10 лютого, 16:21 • 31014 перегляди

НАБУ розучилось працювати, ставши райвідділком, де ганяють мух і штрафують бабусь – антикорупціонери вимагають закрити Бюро

Журналіст "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив про перетворення НАБУ на неефективну установу, що втратила свою антикорупційну місію. Критика пов'язана зі скандалом навколо звільнення детектива та проблемами в розслідуваннях.

Політика • 6 лютого, 13:43 • 23645 перегляди
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НАЗК продовжує моніторити спосіб життя помічника Гетманцева: за брехню в декларації йому може загрожувати кримінальна відповідальність

НАЗК продовжує моніторинг способу життя Євгенія Сокура, який не вказував у деклараціях свою співмешканку протягом 8 років. Проти нього також розслідується кримінальна справа щодо перешкоджання забезпеченню армії пальним.

Політика • 6 лютого, 11:04 • 127655 перегляди

Посадовцям Луганська висунули підозру про розкрадання 101 млн грн під час закупівель для ЗСУ

ДБР викрило організовану групу з 5 осіб, які привласнили понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для ЗСУ. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Війна • 6 лютого, 10:14 • 27153 перегляди

Букет на мільйон або як цивільна дружина помічника Гетманцева веде бізнес

Квітковий бутик Аліни Лебедєвої відновив роботу після 5-тижневої перерви. Власниця рекламує букети вартістю понад 9 тисяч гривень, хоча раніше такі замовлення були рідкістю.

Політика • 4 лютого, 13:52 • 24056 перегляди

У справі про тортури в Божковській колонії з'явилися нові підозрювані

У Божковській виправній колонії №16 викрито систему катувань та вбивств в'язнів. П'ять підозрюваних перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кримінал та НП • 4 лютого, 11:52 • 22694 перегляди

За гроші обіцяв "знімати" людей з розшуку: в Одесі затримали військового ТЦК

Солдат одеського ТЦК пропонував за хабарі видаляти військовозобов'язаних з бази розшуку. Його затримали під час отримання 500 доларів, загрожує до 8 років ув'язнення.

Війна • 4 лютого, 11:33 • 28717 перегляди

У колонії на Полтавщині викрито систему катувань та вбивств в'язнів

У Божковській виправній колонії №16 виявлено організовану групу працівників, які систематично катували ув'язнених. Задокументовано факти побиття, тортур та вбивства в'язнів, п'ятьом службовцям оголошено підозру.

Кримінал та НП • 2 лютого, 11:08 • 34950 перегляди

На Донеччині викрили трьох офіцерів, які розкрадали військове пальне

Три офіцери військової частини на Донеччині організували схему розкрадання пального. Щомісяця вони продавали близько 10 тонн палива, за що їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Кримінал та НП • 30 січня, 14:35 • 23621 перегляди

Юридична спільнота обговорює публічний злив інформації колишнім детективом та вважає його свідченням повної неспроможність НАБУ - експерт

Детектив НАБУ Денисюк оприлюднив внутрішню інформацію про проблеми в Бюро після свого звільнення. Експерт Постернак вважає, що цей випадок викрив системну кризу в антикорупційній системі України.

Політика • 29 січня, 16:03 • 27334 перегляди

У Харкові в одному з ТЦК налагодили нову схему ухилення від мобілізації, проведено обшуки - ДБР

У харківському ТЦК викрито схему ухилення від мобілізації за 70 тис. грн. Затримано посередника, проведено обшуки та вилучено документи.

Війна • 29 січня, 09:48 • 37659 перегляди

Депутат міськради на Кіровоградщині організував схему з військовою формою

Депутат міськради на Кіровоградщині та його спільники організували постачання неякісного одягу для армії. Через махінації з військовою формою державі завдано збитків на понад 21 млн гривень.

Кримінал та НП • 29 січня, 09:46 • 24436 перегляди

На Дніпропетровщині затримали заступника командира в/ч за крадіжку приладів нічного бачення на майже 4 млн грн

У Дніпропетровській області затримали заступника командира військової частини за крадіжку 24 приладів нічного бачення. Повідомляється про намагання приховати злочин, сховавши обладнання у смітті та оформивши документи про втрату в бою.

Війна • 27 січня, 08:37 • 31782 перегляди
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НАЗК ще не завершило перевірку способу життя помічника Гетманцева, колишнього в.о. заступника голови ДПС Сокура

НАЗК не завершило моніторинг способу життя Євгенія Сокура, колишнього в. о. заступника голови ДПС. Перевірка стосується незадекларованої співмешканки та її підозрілого квіткового бізнесу.

Політика • 24 січня, 11:33 • 162846 перегляди

До списків на навчання у Франції у 155-й ОМБр потрапили ухилянти

ДБР виявило, що до списків 155-ї бригади на навчання у Франції включили 12 осіб, затриманих за спробу нелегального перетину кордону. Наразі їх екстрадиція неможлива, оскільки військові вже знаходяться за кордоном.

Війна • 24 січня, 11:31 • 33324 перегляди

Ексвисокопосадовців МВС часів Януковича судитимуть за справою "тітушок"

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо колишніх високопосадовців МВС за організацію "тітушок" під час Майдану. Їм інкримінують викрадення, катування та вбивства активістів у 2014 році.

Політика • 24 січня, 11:27 • 25155 перегляди

У Дніпрі адвокат за $12 тисяч пропонував допомогу в ухиленні від мобілізації

ДБР затримало адвоката, який за хабар допомагав уникнути призову та виїхати за кордон. У його автомобілі знайшли військові документи трьох призовників з печатками ТЦК.

Кримінал та НП • 24 січня, 09:28 • 24801 перегляди