росія збільшила кількість ракетоносіїв у Середземному морі - ВМС

Станом на 06:00 13.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Водночас азначається, що у Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор