"Ворогу потрібно готуватися і не розслаблятися": у ГУР зазначили про вдосконалення дронів Magura

Чорне море більше не є безпечним простором для росіян, тож їм варто не розслаблятися. Про це у заявив представник ГУР Міноборони Євген Єрін у ефірі телемарафону, передає УНН.

Єрін прокоментував знищення морськими дронами Magura двох російських винищувачів у Чорному морі та додав, що Сили оборони рухаються у правильному напрямку.

Було проведено величезну, колосальну роботу. Чорне море вже давно перестало бути безпечним для країни-агресора. Починаючи з перших уражених кораблів, гелікоптерів, а тепер уже і літаків, доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми рухаємося невпинно, і цей рух триватиме

Він підкреслив, що дрони Magura вже стали цілим "сімейством" багатоцільових безпілотників, які мають широке застосування і надалі лише вдосконалюватимуться.

І повірте, це далеко не єдині варіанти можливості використання і в подальшому, як я казав ще рік тому, що далі буде. Зараз я можу лише сказати це знову. Далі буде, рух іде, рух триває і розвиток він не спинить. Тому ворогу потрібно готуватися і хай не розслабляється, тому що Чорне море — це море в якому будуть панувати українці, а не росіяни. І разом зі своїми партнерами